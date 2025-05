La desternillante anécdota de cómo Arda Güler conoció a Raúl González en persona: «Eres un estúpido»

Arda Güler ha publicado una carta en The Players Tribune en la que ha revelado muchos detalles de su vida y de su carrera, desde que era niño hasta que se coció su fichaje por el Real Madrid. ‘Carta a los niños de mi país’ se titula el documento que ha compartido el futbolista turco, en el cual narra anécdotas de su infancia y de sus inicios en el club blanco.

En sus primeros días en Valdebebas, todo era prácticamente nuevo para Güler. Cuando el ex jugador del Fenerbahce creía estar preparado para conocer a Raúl González, actual entrenador del Castilla y uno de los mayores ídolos del madridismo, protagonizó una anécdota muy divertida que provocó las risas en el vestuario del Real Madrid.

Todo comenzó cuando Carlo Ancelotti le hizo conocer en persona al mismísimo Raúl. El joven futbolista estaba seguro de que el técnico italiano le estaba gastando una broma pesada y que la persona que le estaban presentando no era la leyenda blanca. «Desde el principio, Ancelotti bromeaba conmigo sobre todo y yo todavía era un chico con los ojos muy abiertos, que intentaba asimilar el estar en el club más grande del mundo. Nunca sabía cuándo Ancelotti hablaba en serio, ¿sabes?», explicó Arda.

El día que Güler conoció a Raúl: «No parece real. Parece falso»

«Un día Ancelotti me dice: ‘Raúl es el entrenador del Castilla. Si le ves, salúdale. Conoces a Raúl, ¿verdad?’. Claro que conozco a Raúl. Era el capitán, el máximo goleador. Es una leyenda viva. Al día siguiente, después del entrenamiento, se nos acerca un tipo. Ancelotti dice: ‘Arda, este es Raúl’. Pero la cuestión es que la primera vez que ves a una de estas leyendas en persona, simplemente no parece real. Parece falso. Soy demasiado joven para haber visto a Raúl jugar en el Real Madrid. Solo le había visto en YouTube», señaló Güler.

El internacional con Turquía, no obstante, seguía sin fiarse del entrenador italiano al verle sonreír: «No, me está tomando el pelo otra vez». «Vamos, míster. Lo siento, pero este no es Raúl», le dijo Güler al técnico del Real Madrid. «Esperaba que Ancelotti se riera y dijera: ‘Bien hecho’ o algo así, pero me mira con cara seria y me pregunta: ‘¿Cómo que no es Raúl?’. Entonces Raúl se gira hacia mí y me dice: ‘Soy Raúl González. Encantado de conocerte’».

Kroos y Modric tratan de hacer entrar en razón a Güler

Güler seguía sin creérselo, lo que le llevó a decir al propio Raúl: «No, no lo eres. ¡Vamos!». Fue cuando Ancelotti se vio obligado a recurrir a Kroos y Modric para convencerle de que, en efecto, ese hombre era el mítico ‘7’ del Madrid, pero no había manera, pues el turco se mantenía en sus trece.

«Toni, ¿este es Raúl?» «¿Qué? ¡Claro!», dijo el ex futbolista germano. ¡Entonces llama a Modric! «Luka, ¿es Raúl?» «Claro que es Raúl”, afirmó el croata. Hasta Raúl me miró sorprendido y me insistió: «Claro que soy Raúl». Empiezan a buscar fotos de Raúl en sus móviles. Al final me doy por vencido y digo: «Vale, lo siento. De verdad que eres Raúl. Encantado de conocerte, señor», indicó Güler tras vivir este momento embarazoso.

«Todos se rieron del chico de Turquía, incluso el propio Ancelotti. Cuando llegué a casa y le conté a mi familia lo que había pasado, me miraron y dijeron: ‘Arda… Eres un estúpido’. Así fue mi primera semana en el Real Madrid», concluyó el turco.