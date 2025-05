El antimadridista Maffeo se borra del último partido del Mallorca y la afición estalla contra él

Pablo Maffeo se borra del último partido del Mallorca. El jugador franjirrojo, antimadridista confeso, no estará en la jornada que cierra la temporada del Mallorca ante el Rayo Vallecano en Vallecas, este próximo sábado 24 (21:00 horas), tras el último lío ante la afición balear protagonizando gestos de desprecio. Desde el club bermellón se ha comunicado oficialmente que «Pablo Maffeo sufre un daño muscular en el bíceps femoral de su pierna izquierda» y que por consiguiente se «perderá el último partido de la Liga» y, en las islas no se lo cree nadie.

La afición del Mallorca no aguanta más a Pablo Maffeo, que en sus años en el club ha ido acumulando situaciones difíciles de defender más allá de sus múltiples conflictos con el Real Madrid. Pero el último gesto fue la gota que colmó la paciencia de la afición bermellona, no aguanta más.

En la penúltima jornada liguera, en el duelo en Son Moix entre el Mallorca y el Getafe que acabó con triunfo de los azulones por 1-2, la afición local acabó abucheando, pitando y maldiciendo a Pablo Maffeo. «¡Maffeo vete ya!», se llegó a escuchar en las gradas del estadio mallorquín este pasado fin de semana cuando el futbolista fue sustituido.

El lateral tiene un largo historial de incidentes con el Real Madrid, provocaciones de todo tipo y en especial con Vinicius. Hace unas semanas vivió una fuerte dosis de karma cuando celebró en el Santiago Bernabéu, pocos minutos después de entrar al campo, un despeje en área propia cuando el marcador iba 1-1. La acción aún no había terminado y la jugada acabaría con un gol sobresaliente de Jacobo que daría el triunfo a los blancos.

ℹ️ Pablo Maffeo sufre un daño muscular en el bíceps femoral de su pierna izquierda. Se perderá el último partido de LaLiga. pic.twitter.com/WI6h5cq74k — RCD Mallorca (@RCD_Mallorca) May 21, 2025

El pasado fin de semana en Son Moix, Maffeo mandó callar a la grada de animación del Mallorca cuando escuchó esos cánticos y pitidos, gesto que llevó al fondo sur del estadio balear a vaciarse en un gesto de hartazgo con la conducta del futbolista, hastío por sus continuos desplantes ante una afición que no ha parado de apoyarle hasta cuando resultaba difícil hacerlo.

Tras lo sucedido, el Mallorca informa este miércoles que Maffeo está lesionado y causará baja para la última jornada de Liga, situación que no ha sido bien recibida por la afición bermellona, que no cree que sea verdad. Las redes del club se han llenado de comentarios de aficionados que muestran su hartazgo con el futbolista, que dudan de la veracidad de su lesión y que bromean con su recuperación porque tiene «que salir este verano».

De hecho, una voz autorizada de la afición como es Toni Rueda, coordinador de la grada de animación del Mallorca, en declaraciones para Cope, dejó claro el malestar con Maffeo, al que señala públicamente: «De repente Maffeo salió del banquillo y mandaba callar. No había crispación, animamos a un equipo que no había tirado en 70 minutos a puerta, y encima que te chuleen. Parece que los jugadores no asumen. Luego hubo algún cántico que sobró, insultos. La gente puede tener su opinión, sólo faltaría que el público no pudiera opinar que el equipo no ha dado la talla estos cuatro meses últimos».