Maffeo vuelve a dar el cante con su antimadridismo: «No me caen bien sus jugadores, son irrespetuosos»

Pablo Maffeo sigue queriendo tener protagonismo a costa del Real Madrid. El jugador del Mallorca ha vuelto a hablar mal del equipo madridista, criticando a sus jugadores, a los que ha llamado «irrespetuosos» y soltando frases con las que volver a ganarse el favor del antimadridismo, que es a lo que suele aspirar Pablo Maffeo.

«No me caen bien sus jugadores, me parecen irrespetuosos según mi experiencia», comentó Pablo Maffeo sobre los futbolistas del Real Madrid. A la vez que aseguró que él no es «antimadridista», criticó al equipo blanco, como suele ser habitual. «Yo me tiro un pedo y salgo en Real Madrid TV. Me da igual. Hablando mal: me la suda», añadió Maffeo utilizando palabras malsonantes.

Analizando la final de Copa del Rey de pasado sábado, el futbolista español, pero internacional con Argentina, comentó que «iba con el árbitro, que lo pasó mal… para que veas la atención que le presté al partido». «Si los grandes se quejan, imagínate los pequeños qué podríamos decir…», continuó el jugador del Mallorca.

Maffeo, con su habitual antimadridismo, dijo que no le caen bien los jugadores del Real Madrid, aunque de la lista quitó a Brahim o Fran García, porque con ellos «es una cuestión de feeling». Preguntado por todo ello, y por esa fama de provocado que se ha ganado en el mundo del fútbol, explicó que «nadie le hará cambiar»: «Fue una propuesta del club y me apetecía. Que me critiquen si quieren, yo luego me voy a mi casa a jugar a la Play o a cenar con mi chica».

Con su futuro por decidir, y con rumores de un posible fichaje por el Betis, Pablo Maffeo dejó abierta la opción de seguir en el Mallorca: «Aquí estoy muy bien. Este año puedo decirte que sí me gustaría renovar. He vuelto a ser feliz, he encontrado estabilidad y tengo una relación sentimental».