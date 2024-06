El antimadridismo rebrota en los torneos de selecciones

Tras una larga temporada en la que el antimadridismo ha tenido complicado encontrar rendijas por las que colar alguna crítica al Madrid, estos días arrecian las dudas sobre el rendimiento de jugadores como Bellingham, Mbappé o incluso Vinicius, que solo ha jugado un partido oficial desde que marcase el gol de la sentencia en la final de la Champions.

Sin lugar a dudas, se trata de críticas que no tienen en cuenta el momento físico que pueden estar viviendo estos jugadores tras una temporada extenuante ni tampoco el diferente contexto al que se enfrentan en sus selecciones.

Tratar de trasladar el nivel que un jugador da en su club al que puede ofrecer en la selección, es un error habitual de muchos analistas que no disciernen las diferentes circunstancias que se dan como bien explicó Vinicius. Aún a pesar de esto, el Madrid puede presumir que tendrá en los octavos de final de la Eurocopa a ocho futbolistas toda vez que Courtois no está convocado por circunstancias extrañas y personales y que Nacho, Joselu y Kroos ya no estarán la siguiente temporada.

Hablamos de ocho futbolistas que junto a Valverde y los cuatro brasileños, son muy relevantes en sus selecciones lo cual, indiscutiblemente, confirma el poderío y potencial de la plantilla del Real Madrid. El antimadridismo, por mucho que lo pelea, no puede ni acercarse a estas cuotas de protagonismo.

Las posibilidades de selecciones como Brasil o Francia pasarán por las botas madridistas y a ninguno nos cabe la duda de que jugadores como Rüdiger, Carvajal, Bellingham, Güler o Valverde serán determinantes a la hora de dilucidar la suerte de sus equipos.

Por si fuera poco, además la mayoría de estos futbolistas todavía no han alcanzado su madurez futbolística por lo que es fácil predecir que su mejor nivel aún no ha sido exhibido. Que aproveche ahora el antimadridismo para criticar. En poco tiempo será complicado.