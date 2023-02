Ansu Fati apunta al Clásico

Ansu Fati podría darle una alegría a Xavi Hernández de cara al Clásico de Copa del Rey de este jueves. El delantero del Barcelona, que sufrió una contusión en su rodilla ‘mala’, la izquierda, en la previa del partido ante el Almería del pasado fin de semana, se incorporará a los entrenamientos este miércoles y si las sensaciones son positivas, entrará en la convocatoria y viajará a Madrid para enfrentarse al conjunto blanco.

La delantera del Barcelona había quedado en cuadros después de conocerse la lesión de Robert Lewandowski tras la derrota en Almería. Esta se añadió a las ya conocidas del propio Ansu Fati y Ousmane Dembélé, que cayó lesionado el pasado 28 de enero y por el que todavía no se le espera sobre el terreno de juego. Por lo tanto, Xavi tenía un problema para enfrentarse a su gran rival en el que es uno de los partidos más importantes del año quedando solo en nómina a Ferran y Raphinha.

Pero Ansu Fati entrenará este miércoles y en función de las sensaciones tomará una decisión junto a su entrenador y el cuerpo médico. Hasta la pasada semana, el joven futbolista no había caído lesionado en lo que iba de temporada, pero una contusión en la rodilla le apartó de la convocatoria por primera vez en lo que va de curso. De hecho, no fue hasta el partido ante el Villarreal, que se rompió la racha, cuando había sido el único jugador de la plantilla en disputar todos y cada uno de los minutos.

En caso de poder ir convocado, sería una oportunidad de oro para Ansu Fati. El internacional español no viene disfrutando de la máxima confianza de su entrenador. El ’10’ no ha logrado recuperar su mejor versión tras las cuatro operaciones de rodilla que sufrió en el pasado y, con la llegada de Lewandowski y Raphinha, los minutos se le han vuelto muy caros. Una titularidad en el Santiago Bernabéu y una consiguiente buena actuación, le abrirían las puertas de volver a ser importante en el once de Xavi.