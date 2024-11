Ancelotti reconoce el peor error de su carrera: «No debí pedir más dinero al Real Madrid»

Carlo Ancelotti concedió una entrevista a France Football como ganador del premio al mejor entrenador del año en la gala del polémico Balón de Oro. El técnico italiano habló de su carrera deportiva y también de error del que más se arrepiente y que está relacionado con su primera etapa como entrenador del Real Madrid.

«Es imposible tomar sólo buenas decisiones en 30 años. Por ejemplo, yo pasé un momento malo aquí en Madrid, después de mi primer año. Estuve muy cerca de ampliar mi contrato, el club quería retenerme, pero presioné demasiado en relación a mi salario y pararon. Fue un error, el peor que pude haber cometido. Pero me permitió aprender», dijo sobre una experiencia que se remonta a 2014 tras ganar la Décima.

Ancelotti habló de su relación con un Kylian Mbappé descartando que sea jugador con mucho ego. «Llegó aquí e inmediatamente se integró bien en el equipo, con sus compañeros, estableciendo buenas relaciones con ellos. Llegó con perfecto espíritu», aseveró.

Carletto habló de las nuevas generaciones y explicó las diferencias entre su época y la actual. «No me siento demasiado cómodo con los jóvenes. Es un estilo diferente, una forma diferente de ver la vida. Para ellos es mucho más difícil. Tienen mucha más responsabilidad, juegan mucho más. La presión que tienen no es comparable a la de antes. No tenía ninguna presión cuando comencé. No me obligaron a jugar para mi familia. Mi madre ni siquiera quería que jugara. Tenía miedo de que pudiera lastimarme. Para las nuevas generaciones, la presión es muy fuerte», apuntó.

Ancelotti y sus secretos

Por cierto, que al italiano hay algo que no les gusta de los jóvenes y lo dice abiertamente. «Hay otra enfermedad: la adicción a sus teléfonos. Tengo que luchar contra esto. Un día, en broma, les dije: ‘Estoy cansado de ver vuestros móviles en el vestuario. A partir de ahora ya no habrá más. Cuando venís a entrenar, lo dejáis’. Los jugadores me dijeron: ‘¿Estás bromeando?’ ‘No, lo digo muy en serio. A partir de mañana será así’. Y me fui. Después del entrenamiento, el capitán vino a mi oficina: ‘No puedes hacer esto. ¡Esto es una locura, esto no puede suceder!’. Imaginad cómo están con ellos», añadió Ancelotti.

El entrenador del Real Madrid confesó los retos que le quedan por cumplir en su carrera deportiva. «Antes de retirarme, me gustaría ganar una nueva Champions. Y luego otra. Todo entrenador quiere llegar a la cima. Pero entrenar al Madrid es realmente lo máximo. Este club es especial, es el mejor del mundo, por su historia, su ambiente, su ambiente, su afición. Y entonces, el objetivo era algún día estar en ese lugar. Y luego está el Milan, el mejor club para estudiar fútbol. Tuve la oportunidad de entrenarlos a ambos», dijo.

Ancelotti ya piensa que su camino en el fútbol está casi terminado y habla abiertamente de su retirada. «Me la imagino, sí. Empecé en el fútbol hace 48 años. Entonces, empiezo a pensar en el día en que esto podría terminar. ¿Qué podría hacerme decir parar? Diría que pararía si el Madrid me despidiera. No sé qué me haría parar. ¿Mi familia? No. Mi esposa quiere que continúe. Lo que estoy seguro es que el día que me jubile será un día fantástico. Tengo muchas cosas que hacer y ver. Me gustaría ir a Argentina, Maldivas, Australia, por ejemplo, quiero viajar», añadió.

Finalmente Carletto confesó que no es fumador de puros y que prefiere el vino. «Voy a beber un buen vino francés por ganar esto. Será mi forma de agradecer a France Football y al Balón de Oro. La verdad es que no fumo puros, es sólo para la foto. Y, sin embargo, tengo muchos puros en casa», zanjó.