Ancelotti recomienda a Florentino fichar a Xabi Alonso para 2024

Ancelotti ya ha comunicado a Florentino Pérez que no va a extender su contrato con el Real Madrid más allá de junio de 2024 porque va a aceptar la propuesta de Brasil y ha recomendado al presidente el fichaje de Xabi Alonso como su relevo. El actual entrenador del Leverkusen siempre ha gustado en la casa blanca.

«Ancelotti le ha recomendado para el Real Madrid cuando le han preguntado. A Carletto queda un año de contrato y vamos a ver si lo cumple. La recomendación es una persona que ha sido jugador del Real Madrid, que está triunfado fuera de España y que cae muy bien en la cúpula del Real Madrid, no sólo como entrenador y ex jugador, sino por la imagen. Me refiero, obviamente, a Xabi Alonso», desveló Eduardo Inda en su visita semanal a El Chiringuito de Jugones.

«Ancelotti no va a seguir más allá del 2024 y si las cosas no van bien podrá caer antes del 30 de junio. Si el Villarreal no obra el milagro en el último minuto, permitiendo al Madrid quedar segundo, a lo mejor no seguía», confirmó el director de OKDIARIO en el programa dirigido y presentado por Josep Pedrerol.

Carletto ya ha tomado la decisión de entrenar a la selección de Brasil a partir del próximo mes de junio. Para Ancelotti es un retiro dorado y la opción de abrochar con una Copa América y un Mundial un currículum ya de por sí impresionante, que podría convertirle en el mejor entrenador de la historia.

En la conversación con el presidente del Real Madrid Ancelotti recomendó de manera informal a Xabi Alonso como relevo perfecto para dirigir al primer equipo del Real Madrid a partir de la próxima temporada y liderar la transición hacia la nueva generación liderada por los Camavinga, Bellingham, Vinicius, Rodrygo y quién sabe si el mismísimo Mbappé.

El primero de la lista

Xabi Alonso es, más allá de la recomendación de Ancelotti, el candidato número uno a ocupar el banquillo del Real Madrid. De hecho, si el equipo madridista no hubiera ganado la Copa del Rey (tras eliminar al Atlético y al Barcelona), el tolosarra habría implementado exponencialmente sus opciones de ser el entrenador del equipo blanco este mismo verano.

Después de Xabi Alonso está la opción de Nagelsmann, el preferido de José Ángel Sánchez y que está libre tras su abrupta salida del Bayern, y de José Mourinho como plan C, el técnico al que Florentino Pérez ha valorado más de todos los que ha tenido, aunque quizá su tiempo para entrenar al Real Madrid ya ha pasado.