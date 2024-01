Carlo Ancelotti quiere la Copa del Rey. El técnico italiano ha logrado dos Copas del Rey como entrenador del Real Madrid y esta temporada quiere la tercera. El entrenador madridista quiere a su equipo serio y concentrado desde el primer minuto en Aranda de Duero, hará las rotaciones justas y está ilusionado por repetir título a final de temporada. Por ello, futbolistas como Bellingham estarán presentes en la cita que se disputa este sábado día de Reyes en Aranda de Duero.

La Copa del Rey, prácticamente, se va a decidir en este mes de enero. Los dieciseisavos, octavos y cuartos de final de esta competición se disputan durante este primer mes del año. El primer compromiso para los blancos será en Aranda de Duero contra la humilde Arandina. Ancelotti quiere terminar este mes con el equipo a un paso de la gran final.

La «inolvidable» final de Mestalla contra el Barcelona y la «feliz» final de Sevilla contra Osasuna. Esas son las dos Copas del Rey que ha ganado Carlo Ancelotti al frente del equipo blanco con su especial recuerdo. Con el equipo líder, el técnico italiano pone ahora todos sus sentidos en el torneo del KO para que nadie se relaje. Desde el primero hasta el último.

«Somos los campeones vigentes y esta competición nos ha dado mucha felicidad la temporada pasada. Intentaremos hacerlo lo mejor posible. Será un partido difícil, como el del año pasado ante el Cacereño. Mañana tenemos que tomárnoslo en serio porque va a ser complicado, pero intentaremos ganar porque es una competición que nos interesa mucho. Puede que por cansancio, ya que jugamos el miércoles por la noche, haga algunos cambios, pero el equipo va a ser competitivo», confirmó Carlo Ancelotti en rueda de prensa.

Ancelotti no quiere sorpresas

Carlo Ancelotti no quiere sorpresas ni regalos en el día de Reyes. El técnico del Real Madrid quiere que su equipo compita al máximo nivel desde el primer minuto. No quiere relajaciones, ya que no se fía de la Arandina, aunque sea el colista del grupo primero de Segunda Federación. Ancelotti quiere la Copa y necesita para ello un equipo serio.

En la retina del club blanco, y Ancelotti lo sabe, existen varios descalabros coperos en la historia del Real Madrid a las primeras de cambio en la Copa del Rey. El técnico italiano no quiere que su duelo contra la Arandina entre en esa lista negra. Mendy y Lucas se quedaron por lesión en Madrid, Vinicius y Tchouaméni por descanso, y Kroos por precaución. El resto de las primeras espadas viajan todos, y algunos de ellos podrían salir de inicios. Jugadores como Kepa, Carvajal, Camavinga, Joselu o Brahim serán titulares. Bellingham o Modric también podrían jugar en Aranda de Duero. Solamente un canterano, dos como muchísimo, saldrán de inicio contra la Arandina.

El 13 de diciembre del año 2000, el Real Madrid cayó derrotado en el Salto del Caballo frente al Toledo en los treintaidosavos de la Copa del Rey por 2-1. En la temporada 2008/09, a doble partido, los blancos cayeron contra el Real Unión de Irún. Una temporada después llegó la goleada contra el Alcorcón por 4-0. En la 17/18, los blancos cayeron en el Bernabéu contra el Leganés y en el olvido también está la eliminación por alineación indebida de Cheryshev contra el Cádiz en Carranza.

«Podemos sacar nuestro mejor nivel. Tenemos que hacer un partido muy serio. Tengo mucha confianza en el equipo, ya que está motivado y enchufado para mañana», valoró el entrenador del Real Madrid en la rueda de prensa previa al debut copero del cuadro blanco. «Esta competición con la ayuda del Real Madrid la he ganado dos veces. Hemos tenido mucha felicidad. Inolvidable en Valencia y Sevilla», dijo el italiano.

Rotaciones las justas

Carlo Ancelotti realizará las rotaciones justas frente a la Arandina este sábado en los dieciseisavos de la Copa del Rey. El técnico del Real Madrid no se fía de este humilde club que es colista del grupo primero de Segunda Federación. Los jugadores de la primera plantilla con menos minutos saldrán de inicio en Aranda de Duero.

Kepa será el primer portero de la Copa del Rey para Carlo Ancelotti después de que Lunin empezara el año bajo palos contra el Mallorca. En defensa, Dani Carvajal será titular contra la Arandina. Lucas Vázquez cayó lesionado a última hora y el lateral español tendrá que repetir titularidad. La defensa la completarán Fran García y Nacho. La novedad junto a Nacho podría Carrillo, quizás el único canterano en el once inicial.

En el centro del campo habrá más titulares. Eduardo Camavinga volverá de lesión y saldrá en principio como titular. A su lado, seguro, jugará Dani Ceballos. Entre las dos posiciones restantes en el medio, una de ellas podría ser para Arda Güler en su primer encuentro de blanco y la otra podría ser para un titularísimo como Jude Bellingham, Valverde o Modric. Arriba hay pocas dudas con Brahim y Joselu, dos atacantes de garantías.