Ancelotti: «Bellingham es el mejor del mundo»

Carlo Ancelotti atendió a los medios de comunicación en la sala de prensa de Valdebebas antes de visitar a la Arandina en el choque de dieciseisavos de Copa del Rey. El cuadro blanco comienza a disputar un torneo que ganó la temporada pasada.

El técnico italiano comenzó la rueda de prensa hablando del choque frente a la Arandina: «Somos los campeones vigentes y esta competición nos ha dado mucha felicidad la temporada pasada. Intentaremos hacerlo lo mejor posible»

Sobre las rotaciones en Copa del Rey, Ancelotti afirmó que «los únicos que no viajan son Kroos, Tchouaménu y Vincius. El brasileño tiene que terminar su recuperación y el alemán tiene un pequeño problema en el tobillo. Los demás van todos».

«Hablar de los cambios es habitual. Llevamos tres meses con problemas y cambios. Cacereño fue un partido complicado. Nos tenemos que tomar en serio este partido. Es una competición que nos interesa mucho. Vamos a ser competitivos», señaló Carlo Ancelotti.

Ancelotti también valoró la recta final de la carrera de Sergio Ramos: «Yo le tengo un cariño especial. Le deseo que llegue a lo mejor en el final de su carrera. Es un profesional serio y un hombre valiente».

Mendy, Camavinga y Arda

«Carvajal es una opción como central. Vuelve Nacho. Carrillo es otra opción. Tchouaméni no estará porque necesita descansar», afirmó Ancelotti en rueda de prensa.

«Mendy todavía no está en la convocatoria. Estará para la Supercopa. Camavinga sí está disponible», señaló el italiano sobre los franceses.

Sobre Arda Güler y Kroos dijo lo siguiente: «Toni estará en Arabia. Tuvo un problema en el tobillo contra el Mallorca y por ello no viajará a Aranda. Arda es una opción para empezar el partido contra el Mallorca».

Regalo de Reyes

«Tengo una buena relación con Florentino. No le he pedido nunca más de lo que ya me ha dado. Me lo está dando todo. A nivel cariño y de relación», afirmó el italiano sobre qué le pediría a los Reyes, y en este caso a su presidente.

«Kepa va a jugar mañana. Hay competencia en la portería y esto es bueno. Están motivados y están trabajando bien los dos», confirmó Ancelotti sobre la portería.

Ancelotti también valoró el techo cerrado del Bernabéu: «El sonido es distinto, hay bastante más ruido. Mejor ambiente con el techo cerrado. Esto puede empujar al equipo a estar bastante más animado».

Jude Bellingham

«Jude lo está haciendo muy bien. Su adaptación ha sido muy buena a nuestro club. Nueva cultura y nuevo idioma. Es el mejor del mundo», afirmó con contundencia Ancelotti.

«Podemos sacar nuestro mejor nivel. Tenemos que hacer un partido muy serio. Tengo mucha confianza en el equipo, ya que está motivado y enchufado para mañana», valoró el entrenador del Real Madrid.

«Esta competición con la ayuda del Real Madrid la he ganado dos veces. Hemos tenido mucha felicidad. Inolvidable en Valencia y Sevilla», dijo el italiano.

«Vinicius se ha recuperado antes de tiempo por su seriedad y por su profesionalidad. Y también al trabajo que han realizado los fisios con él», culminó Ancelotti.