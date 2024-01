Carlo Ancelotti atendió a los medios de comunicación en la previa del duelo que enfrentará a Real Madrid y Almería en el estadio Santiago Bernabéu. Los blancos llegan a este partido tras perder en los octavos de final de la Copa del Rey contra el Atlético, aunque también después de haber ganado la Supercopa de España en Arabia Saudí.

Ancelotti comentó de la importancia de regresar a casa: «Es muy importante jugar en el Bernabéu. Tenemos cinco partidos antes de la Champions en Liga y queremos hacerlo bien. Creo que el equipo está bien. Los jugadores han recuperado muy bien y en el entrenamiento he tenido buenas sensaciones».

El italiano también habló de la portería: «Porteros inmaculados no existen, cometen errores. Eso no cambia la confianza que tengo en los dos. El debate está fuera, aquí no hay debate».

Ancelotti analizó la actuación de Cuadra Fernández en el derbi: «Hay libertad de expresión y cada uno puede opinar lo que quiera. Cada uno puede dar su opinión sobre algunos asuntos. No tengo que añadir más».

«Yo confío en el sistema arbitral, como siempre. Lo que está pasando es bajo investigación y hay que esperar a esto para ver cuáles serán las decisiones», añadió.

Sobre el plan que sacará contra el Almería, fue claro: «Hay jugadores que merecen jugar. Tengo que tener en cuenta esto. Creo que van a recuperar bien todos, sacaremos el mejor equipo, porque el objetivo no es dar minutos, es ganar los partidos».

Ancelotti habló de lo que dijo sobre los pecados de juventud tras el derbi: «No es una crítica. Mi análisis es que con un poco más de control se podría haber manejado. A veces, perder el balón un poco menos nos puede dar más».

También habló de Vinicius: «La última vez que ha hablado con él fue el martes y le agradecí lo que dije y por meter tres goles. Es la última vez que hablé con él en este sentido».

Ancelotti y el error de Tchouaméni

«Intento ser el más objetivo posible. Desde el partido de Liga, que hicimos las cosas mal, hemos mejorado. En la Copa del Rey jugamos bien. A lo mejor no estuvimos muy atentos atrás, pero se mereció ganar. El Atlético tampoco mereció perder. Unas veces sale cruz y otras veces sale cara».

«Hizo la final de la Supercopa a su mejor nivel. Contra el Atlético no jugó deses del principio. Lo podría hacer mejor en el gol de Griezmann, pero no hay dudas», comentó sobre el partido de Tchouaméni ante el Atlético de Madrid.

Sobre las críticas dijo que él no opina, escucha. «Estamos motivados y lo que pasa alrededor no importa mucho. Hay que seguir compitiendo y la calidad está ahí. Todos los jugadores están bien, salvo los cruzados. Nos viene muy bien poder trabajar con semanas libres de partidos».

«Estamos centrados en el partido contra el Almería. Los datos dicen que tiene seis puntos, pero que mereció ganar al Girona, el Atlético pidió la hora y lo hizo bien ante el Barcelona. Tienen calidad, siguen vivos y lo van a pelear», finalizó el italiano hablando del duelo contra los andaluces.