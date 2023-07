Ancelotti: «Podemos competir todos los títulos con un solo delantero centro»

Carlo Ancelotti está convencido de que pueden afrontar la temporada 2023/24 sin realizar más fichajes en ataque. En este sentido, el entrenador del Real Madrid ha rehusado hablar de Kylian Mbappé y ha preferido alabar a todas las caras nuevas que han llegado a la plantilla este verano. Además, también ha dado por zanjado su propio futuro asegurando que no piensa hablar de la selección brasileña mientras dirija al equipo blanco.

Mbappé

“Nunca he hablado de jugadores que no están en el Real Madrid. Puedo hablar de Bellingham, Arda Güler, Fran García, Brahim, que ha vuelto muy bien de Milán, más fuerte y completo. También puedo hablar de lo bien que han vuelto Modric, Vinicius o Rodrygo, Hablar de jugadores que no están aquí no me parece lo correcto”.

Nuevos fichajes

«Estoy muy contento. Los jugadores que han llegado nos van a ayudar a aportar un poco más a la calidad de la plantilla. Fran García va a cumplir muy bien en la banda izquierda, donde hemos tenido problemas el año pasado. Joselu nos puede aportar un poco más en el juego aéreo y en el área de penalti, donde hemos sufrido un poco el año pasado. Güler tiene mucho talento, es muy joven, pero creo que el aficionado va a disfrutar de este jugador. Bellingham es un gran interior, tiene una calidad que no teníamos y una gran llegada al área. La plantilla ha mejorado. Quiero probar algo nuevo. A ver cómo va y si no sale bien siempre tenemos el sistema viejo que nos ha dado mucho éxito en el pasado».

Pocos delanteros

«Podemos competir por todos los títulos con un sólo delantero centro puro (Joselu). Es verdad que solo hemos jugado con un delantero centro las últimas temporadas, Benzema, que no era puro, pero se puede adaptar el sistema a las características de los jugadores que tenemos. Y ha llegado un jugador que nos puede aportar mucho con el cambio de sistema: Bellingham».

Selección brasileña

«Nunca más voy a hablar de Brasil, soy entrenador del Real Madrid. No tengo prisa de renovar porque tengo contrato. Tengo contrato hasta el 30 de junio de 2024. La confianza en este club es total. Tiene que pasar una temporada y a ver qué pasa. Yo creo que la temporada va a salir bien. Tenemos mucha confianza porque la plantilla ha mejorado. Hemos perdido a un jugador fundamental durante años como ha sido Karim, pero tenemos un grupo muy joven que estamos convencidos de que nos va a dar muchas alegrías»

Gira por Estados Unidos

«Aquí siempre nos hemos encontrado bien. Es un sitio bonito, podemos entrenar bien, tenemos partidos competitivos donde se puede ver en qué punto está el equipo. Tenemos que probar algo en estos días. Todos han vuelto en buenas condiciones. Tenemos confianza e ilusión en que vamos a empezar bien la temporada».