Ancelotti insiste en Richarlison

Carlo Ancelotti ha insistido a Florentino Pérez en la necesidad de que el Real Madrid vaya al mercado a fichar a un delantero centro este verano. El técnico italiano ha vuelto a pedir al brasileño Richarlison, del Tottenham, a quien ya tuvo a sus órdenes en el Everton y al que tanteó el pasado verano equipo blanco.

«Ahora que se habla tanto del ‘9’ y que se insinúa que Benzema no sigue, que creo que seguirá, se está buscando de delantero centro suplente para cuando Benzema no esté o esté en baja forma, que este año ha sido con más frecuencia. El que le gusta a Ancelotti es un titular de la selección brasileña y que lo tuvo en el Everton. Me estoy refiriendo a Richarlison», desveló Inda sobre los deseos del técnico del Real Madrid.

En su primera reunión con el presidente del Real Madrid tras la debacle del Etihad, Carlo Ancelotti recalcó a Florentino la necesidad de fichar un nueve para la próxima temporada para competir y dar descanso a Benzema. Igual que hizo el verano pasado, Carletto puso sobre la mesa el nombre del brasileño Richarlison, que ha fracasado en su primera temporada en el Tottenham después de que los tofees 70 millones por su fichaje al Everton.

Ancelotti conoce perfectamente a Richarlison, a quien tuvo a sus órdenes en las filas del Everton. El internacional brasileño ya estuvo en la órbita del Real Madrid la pasada temporada, pero con todos los huevos en la cesta de Mbappé nadie en el club blanco pensó que hiciera falta mover ficha por otro delantero que no fuera Kylian. Después, la parálisis que generó la traición del francés, dejó a Ancelotti compuesto y con Benzema como único delantero centro válido de la plantilla.

El casting del 9

Hace un año a Richarlison le penalizó su condición de extracomunitario, ya que el Real Madrid tenía ocupadas las tres plazas con Militao, Vinicius y Rodrygo, que ahora ya tienen la nacionalidad española, por lo que el equipo madridista sí tendría sitio para fichar de nuevo futbolistas de fuera de la Unión Europea.

La experiencia de una temporada en la que el Real Madrid ha echado en falta un nueve ante las prolongadas ausencias de Benzema –Rodrygo y Asensio han sido las soluciones de emergencia– ha puesto de relevancia la necesidad que tiene el club blanco de acudir al mercado. No será fácil encontrarlo este verano y más con la condición de que en 2024 llegará al Real Madrid el joven brasileño Endrick sobre el que hay generadas unas tremendas expectativas y, además, puede ser el verano en el que vuelvan a estar en el mercado Haaland y Mbappé. Casi nada.