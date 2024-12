Ancelotti: «El periodo de adaptación de Mbappé ha terminado»

Carlo Ancelotti se dirigió a los medios antes del partido entre el Real Madrid y el Sevilla en el estadio Santiago Bernabéu atendió a los medios de comunicación en la previa del encuentro que enfrenta a Real Madrid y Sevilla en el estadio Santiago Bernabéu. El equipo blanco concluye un 2024 en el que ha logrado cinco títulos. El último el miércoles, cuando conquistaron en Qatar la Intercontinental.

Ancelotti comenzó analizando el encuentro contra el Sevilla: «Volvemos a casa tras muchos partidos fuera. Es muy ilusionante para nosotros. Tenemos el objetivo de acabar el año con una victoria». «Su periodo de adaptación ya ha terminado. Está más motivado e ilusionado. Su periplo, que lo necesitaba, ha terminado».

«El Atlético también va a pelear por la Liga. Va a ser muy competida y se puede ganar con menos de 90 puntos», comentó sobre la lucha por el título. «Ha habido muchos momentos felices. Ha sido inolvidable y no estoy seguro de si fue irrepetible, creo que puede volver a suceder. Levantar la Copa de Europa fue el momento más feliz. El más triste la derrota contra el Barcelona en el Bernabéu. A Papa Noel le pido que no haya más críticas en 2025. Pero es algo normal, ya lo dije.», hizo balance del año.

Ancelotti calificó el partido contra el Sevilla de desafortunado: «Después de haber ganado la Intercontinental, las vacaciones eran perfectas. Es un partido de riesgo donde tenemos que hacer un último esfuerzo».

«Es un tema que estamos hablando con los jugadores. Con la calidad que tenemos no podemos tener pérdidas innecesarias. Es un tema que estamos tratando y que debemos mejorar. A veces tomamos riesgos en jugadas que no tendríamos que arriesgar», explicó sobre lo que le enfadan las pérdidas en los partidos.

Ancelotti se tomó con humor la cantidad de ruedas de prensa que ha tenido que ofrecer en este 2024: «Obviamente el de los futbolistas. Yo disfruto de las ruedas de prensa, es la realidad. Un 10% de las preguntas pueden ser un poco feas, pero en general lo hemos pasado bastante bien. Imagínate 1.000 preguntas al año. Creo que sí, lo hemos pasado bien».

«Mendy ha recuperado y está disponible para el Sevilla. Alaba estará listo a mitad de enero. Los laterales lo están haciendo muy bien. Los titulares eran Carvajal, con una lesión muy gorda, y Mendy, que también las ha tenido. Lucas y Fran han aportado al equipo. Valverde puede jugar de lateral derecho en caso de emergencia, también Raúl, que lo estamos probando», comentó sobre los laterales.

A la hora de poner una nota, fue claro: «Un sobresaliente. Hemos tenido muchas dificultades. El próximo año el objetivo es competir, pelear, luchar y ganar la Champions, otra vez». Por último, habló de los cuatro delanteros: «No han jugado muchos partidos juntos, pero por lo poco que he visto combinan bien. No me centraré en una posición para los cuatro y sí les daré movilidad. Lo que tiene que mejorar Mbappé es en la continuidad. Es decir, hacer jugadas que sólo él puede hacer lo más frecuentemente posible. No le pido estar involucrado en el juego, ya que se tiene que centrar en el desmarque. Y luego, tenemos que tener jugadores que metan el balón. Y los tenemos».