Ancelotti: «Parece que Vinicius es un provocador y es el que recibe más faltas y bofetadas»

Carlo Ancelotti atendió a los medios de comunicación antes del duelo que enfrentará en el estadio Santiago Bernabéu a Real Madrid y Cádiz. Los blancos jugarán el último partido ante su público antes de que el fútbol de clubes se pare para dejar paso al Mundial de Qatar. El italiano defendió a Vinicius y reconoció que sufre provocaciones de los rivales.

Último partido del año en casa

«Es verdad. Es el último partido en casa de un año inolvidable, donde hemos pasado noches mágicas. Hay que terminarlo bien, tener buenas sensaciones y tener un buen recuerdo de este año, que ha sido inolvidable».

Benzema

«Lo que me ha molestado es que no ha podido ayudarle con su calidad. Lo ha intentado, pero no ha sido capaz de regresar. Es una pequeña molestia. Ha intentado estar disponible, pero no ha podido. No tengo que decirle nada a los que piensan que se están borrando, que llegan a jugar un Mundial decepcionado por no haber jugado todo lo que deseaba».

Vinicius

«Está pasando que parece que Vinicius es un provocador y la realidad dice que es el jugador que más faltas, bofetadas y empujones recibe. Esa es la realidad. No hay que faltarle el respeto ni en lo futbolístico ni en lo personal. Es algo que tienen que hacer los jugadores. Hay que tener Fair Play, que es lo más importante del fútbol».

Mejorar

«En esta primera parte de la temporada, a pesar del último periodo, que no ha sido bueno, lo otro ha sido muy bueno. Hemos logrado los objetivo, la Supercopa de Europa, fuimos primeros en la Champions y podríamos estar mejor en la Liga, pero estamos en la lucha a pesar de las ausencias. No voy a buscar excusas porque el primer tramo lo hemos hecho como queríamos».

Bajón

«Ha bajado la intensidad porque hemos jugado muchos partidos. Esta falta de intensidad se nota en los equipos que no han jugado en Europa. Se nota menos cuando juegas contra equipos que participan en competiciones internacionales».

Rotaciones

«Es importante, pero hay que considerar la dinámica de los jugadores. Quitar a Rodrygo o Valverde cuando marcan siempre es extraño. Cuando se rota hay que tener en cuenta la dinámica de los jugadores».

Provocaciones a Vinicius

«Tiene que mejorar, pero uno entra al campo para jugar al fútbol, no para provocar. El jugador tiene que mejorar en este aspecto. Es muy joven y lo mejorará. La pregunta es qué tiene que aprender, porque la probación no es habitual. El que provoca no es correcto. Yo le puedo enseñar como no entrar en eso».

Asensio

«Marco ha sido el mejor en los últimos partidos. Ha tenido un carácter fuerte en los momentos de difíciles».

Reservar

«No voy a pensar eso. Creo en mis jugadores y en su profesionalidad. Mientras estén aquí lo van a dar todo».

Tchouaméni

«Tuvo la lesión y le paró un poco. Se tiene que acostumbrar, como todos los jóvenes. La presencia de Kroos le ayuda».

Benzema y el Mundial

«Nunca se asustó. Tras la primera lesión recuperó bien. Las últimas molestias no son cosas importantes. Son pequeñas cosas».

El Mundial

«El Mundial está ahí y se puede opinar. No veo a jugadores que no estén intensos. Ninguno tira atrás la pierna. Nunca han pensado eso. Hace un mes el equipo estaba muy bien y nadie pensaba en eso».

Mundial en Qatar

«Yo no pienso en eso. Es distinto. Es la primera vez que se juega un partido en invierno. Es imposible jugarlo en verano. Veremos que pasa. Creo que va a ser entretenido, no hay un favorito y los jugadores llegan en buena condición».