Ancelotti: «Modric puede estar listo para la final de Copa»

Carlo Ancelotti atendió a los medios de comunicación en la rueda de prensa previa al encuentro que enfrentará a Real Sociedad y Real Madrid en el Reale Arena. Los blancos no quieren correr riesgos con la final de la Copa del Rey el próximo sábado, mientras que los vascos buscan seguir agarrándose a la Champions.

Momento del equipo

«Es un partido exigente. Tenemos bajas por lesión y por sanción. Es un horario de un partido que no tiene sentido, pero es lo que tenemos que hacer. Vamos a San Sebastián con todas las ganas del mundo».

Militao y Valverde

«Está bien. Es un tema personal. A Valverde hay que evaluarle. Ha hecho trabajo en la piscina y podría estar disponible para mañana. Alaba no está disponible, aunque ya trabaja con el equipo. Modric puede estar listo para el partido del sábado».

Fichar un nueve

«La delantera está funcionando muy bien. Han progresado Vinicius y Rodrygo. El problema estos dos años no ha sido la delantera».

Benzema

«Hoy estaba un poco cansado. Si se recupera bien, puede jugar».

Hazard, Vallejo y Odriozola

«Voy a poner el mejor equipo posible. Si pienso que son los mejores van a empezar».

Preparar fechas clave

«Llegaremos a la final y a la semifinal en las mejores condiciones físicas. Mañana es un partido importante contra un rival fuerte. Hay que mostrar lo mejor que tenemos».

Kroos de pivote

«A Kroos le gusta jugar al fútbol, sea cual sea la posición. Jugar de pivote o de interior izquierdo es sólo un problema de estrategia. No tiene ningún problema para jugar de pivote, no hay que convencerle. Además, en esa posición la salida del balón viene muy bien».

Mérito del Barcelona

«Yo siempre pienso que hay mérito del rival. El Barcelona ha tenido mucha continuidad. Si ganan la Liga es porque lo han merecido».

Nico Paz

«Tiene proyección para jugar en el primer equipo. Lo ha hecho bien con Arbeloa y con Raúl».

El fracaso

«Lo que dijo fue espectacular. No tengo nada que añadir. Estoy al cien por cien con él. En el deporte no se puede hablar de fracaso, ni en la vida. El fracaso aparece cuando no intentas hacerlo lo mejor que puedes, pero cuando tienes tu conciencia tranquila no es un fracaso. En el deporte son muchas más las veces que pierdes que ganas. Yo tengo muchos títulos, pero si tengo que meter los que he perdido es una casa. Estas palabras han sido espectaculares».

Despistes defensivos

«A veces está la costumbre de pensar que todo lo arreglamos con la calidad que tenemos enfrente y no es así. La calidad ofensiva marca la diferencia, pero hay que estar bien defensivamente».

Kubo

«Estuvo con nosotros. Lo está haciendo muy bien con la Real Sociedad y lo estamos mirando. Es un tema que hablaremos en los próximos meses, pero hay mucha competencia».

El Castilla en la Copa

«No creo que el Real Madrid pueda jugar con el Castilla en competiciones oficiales».

Una roja a Vinicius

«No necesita una roja. Sólo le falta una roja con todas las amarillas que ha tenido».

Mi futuro

«De mi futuro no hablo, pero la fecha límite es una tontería. No hay fecha límite porque nunca he hablado con nadie».

Vinicius y Rorygo

«Habitualmente siempre ha sido así. El jugador brasileño destaca por sus condiciones individuales. Cada uno tiene sus características. Los regateadores como Vinicius y Rodrygo es complicado encontrarlos».