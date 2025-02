Ancelotti: «Mbappé tiene calidad para llegar al nivel de Cristiano, pero tiene que trabajar»

Carlo Ancelotti compareció ante los medios de comunicación feliz tras ganar por 3-0 al Manchester City y clasificarse con el Real Madrid a los octavos de final de la Champions. Los tres goles de Mbappé fueron suficientes para lograr una victoria brillante, donde los blancos fueron infinitamente superiores a los de Guardiola.

«Hemos jugado muy bien, partido muy completo tanto en defensa como en ataque. Ha sido un partido muy bien hecho, queríamos hacerlo así y repetir lo que hicimos en el partido de ida. El equipo estuvo muy compacto y juntos y cuando pones esto aparece la calidad», comenzó el italiano.

Ancelotti no quiso hablar de individualidades y sí del colectivo: «Hablar de individualidades creo que todos destacan. Han jugado todos muy bien y entonces no quiero hacer un apartado particular. El equipo ha funcionado y las individualidades destacan así. Ha sido un trabajo colectivo que es lo que tenemos que hacer. Llevábamos tiempo buscando esto y estamos a tiempo».

«Les voy a decir a mis jugadores que este resultado nos refuerza y que el rival era siempre muy peligroso. Hemos sacado nuestra mejor versión», añadió. Obviamente, ensalzó a Mbappé: «La guinda al pastel es Kylian porque todo el mundo esperaba este Mbappé. No es el único porque tenemos muchos jugadores que marcan la diferencia, la diferencia la hizo el trabajo colectivo atrás».

«Me da igual el que venga. Nos ha costado más de la cuenta llegar a estos octavos de final como para ponernos a elegir rival. Estamos con mucha ilusión y este año ojalá salga bien», aseguró Ancelotti al ser preguntado por el rival que conocerá el viernes, que será Leverkusen o Atlético de Madrid.

Sobre si es el mejor equipo de la temporada, fue claro: «Hemos repetido lo bueno que hicimos en la ida. Hemos un encuentro completo en todos los aspectos, defensivamente y ofensivamente. El equipo trabaja bien sin balón y después la calidad es muy alta. Tenemos oportunidades enfrente como nunca en el pasado».

«La idea de defender 4-4-2 es correcta. Hay que destacar el trabajo de los extremos, Bellingham y Rodrygo, que trabajan mucho. Hay que seguir con esta idea», añadió. Ancelotti habló de la ausencia de Haaland: «Pierden mucho poder enfrente, pero el partido ha empezado bien. Estamos en la pelea y en los octavos de final».

Sobre si Ancelotti ha callado bocas, fue claro: «Es imposible, no se puede ganar todos los partidos. En alguno se tendrá que pinchar, por lo que la boca no se calla».

Ancelotti ensalzó a Asencio y su partido: «Lo que tiene que hacer Asencio lo está haciendo. Lo hace muy bien. Está muy centrado. Aporta mucho al equipo».

«Todos han cumplido. Cuando está en su posición muestra toda su calidad. La pareja con Ceballos le viene bien al equipo. Es muy correcto en el aspecto defensivo. Es un jugador muy importante para nosotros porque tiene este tipo de características. No puede ser Kroos o Ceballos, pero ellos tampoco pueden ser él. Para ser un buen equipo hay que combinar las características de cada uno», comentó sobre Tchouaméni.

«Tiene la calidad para llegar al nivel de Cristiano Ronaldo, pero tiene que trabajar. Por su calidad y por ilusión, puede alcanzar el nivel de Cristiano, aunque no será tan sencillo para él, tiene que trabajar», comentó sobre la comparación de Mbappé con el portugués.

«Valverde está contento de jugar en el lateral derecho, pero ha sido una emergencia. Cuando vuelva Lucas Vázquez tendremos la opción. Ha cumplido a pesar de que a veces se encuentra con rivales muy fuertes», explicó sobre el uruguayo y la opción de jugar de lateral derecho.

Para finalizar, alabó el fútbol español y le tiró un dardo: «Lo siento mucho por Italia, el Milan, mi Milan, pero el fútbol español está muy vivo y demuestra lo que es capaz de hacer a nivel internacional. Y no sólo por los clubes, sino también por la Selección. Y ojalá pueda mejorar en otros aspectos».