Carlo Ancelotti atendió a los medios de comunicación en la previa del encuentro que enfrenta a Rayo Vallecano y Real Madrid en Vallecas. Los blancos, tras ganar a la Atalanta en la Champions, sumar tres puntos en la Liga que le permitan acostarse el sábado como líderes provisionales de la clasificación. Para este encuentro, el italiano no podrá contar con Mbappé.

Ancelotti comenzó analizando el encuentro contra el Rayo: «Es otro partido exigente ante un rival que nos ha costado en los últimos años. Juegan bien e intensos. Tenemos confianza de hacer un buen partido. El equipo ha recuperado bien y vamos con toda la ilusión del mundo para sacar tres puntos».

«No va a estar para el partido, pero viajará a Qatar. Es muy complicado decir de dónde vienen esas lesiones. En los dos últimos parones ha trabajado bien. Creo que no va a perder lo que ha ganado en los últimos tiempos. Camavinga está bien y para mañana está disponible», comentó. Sobre el optimismo, fue claro: «Hemos sacado adelante un partido difícil, con mucha calidad y compromiso. Ha sido un duelo completo. Nos da optimismo para el futuro y para los próximos partidos. El miércoles tenemos un partido muy importante, pero lo importante es llegar bien a mañana».

«Tenemos que agradecer a Tchouaméni y yo se lo agradezco. Está jugando en una posición que no es la suya. Lo hace con mucho altruismo y no se queja. Lo está haciendo muy bien. No es casualidad que hayamos ganado a Girona y Atalanta. Es un pivote fundamental para nosotros. Un pivote como pocos hay en el mercado», aseguró sobre el francés-

«Habla muy bien de Vinicius. Sigue siendo el mejor jugador del mundo y tiene una humildad bastante rara en un jugador de este nivel», explicó sobre el esfuerzo del brasileño contra la Atalanta. Sobre la exigencia del banquillo del Real Madrid, explicó lo siguiente: «Todos los banquillos queman y tienen problemas para mantener el puesto. Este banquillo quema como los otros. Todos queman igual».

«No le puedo dar ningún consejo. Estos resultados no cambian nada. Es uno de los mejores del mundo y es un innovador. Podemos controlar muchas cosas, pero lo que no se puede controlar es el resultado de los partidos, que a él le suele salir bien y a veces no tan bien», comentó sobre el momento de Guardiola.

También habló del liderazgo de Bellingham: «No sé si es un líder, pero mete mucho compromiso dentro del equipo». También habló de las rotaciones: «Puedo rotar si tengo jugadores, pero si tienes una plantilla de 14 o 15 es muy complicado. Tenemos jugadores muy jóvenes que no siempre es positivo meterles si el equipo no está bien. Habláis de Endrick, pero hay que pensar que es muy joven y se tiene que adaptar. Se tiene que adaptar. Decir que tiene que trabajar no es una crítica, pero es muy joven. Viene al Real Madrid y tiene por delante a los mejores del mundo. No pide nada. Trabaja, está bien y contento. Le gustaría jugar más, pero tiene que seguir su aprendizaje sin variar nada».

Sobre la exigencia que tiene, fue claro: «Yo tengo que hacer mi trabajo lo mejor posible y lo estamos haciendo a pesar de la dificultad. Hay que evaluar lo de las lesiones, para ver donde podemos mejorar. Vamos a competir hasta el final. Como veis, poco a poco las cosas empiezan a mejorar. Tenemos mucha ilusión con la vuelta de Alaba. Hay muchas cosas positivas».