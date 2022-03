Carlo Ancelotti atendió a los medios de comunicación tras la victoria del Real Madrid frente al Mallorca por 0-3. Los blancos sumaron un triunfo muy importantes, ya que aventajan en 10 puntos al Sevilla, segundo clasificado. Benzema, por partida doble, y Vinicius hicieron los goles. El italiano se mostró satisfecho por el partido de su equipo, no quiso criticar al árbitro y espera que los lesionados no tengan nada grave.

Defensa del Mallorca

“Ha jugado bien y agresivo. Era el partido esperado. Estábamos preparados. Tuvieron una oportunidad clara, pero el partido lo controlamos bien”.

Dureza del Mallorca

“El partido ha tenido muchos contactos fuertes. Creo que el árbitro hizo un buen partido”.

Lesionados

“No podemos decir nada porque hay que esperar. No creo que sea nada serio, pero hay que esperar hasta el miércoles para ver lo que ha pasado. Rodrygo parece sólo un golpe, Mendy una sobrecarga en el aductor y Benzema en un salto no se encontró bien. Hay que esperar para ver si llegan al domingo».

Entrada a Vinicius

“En este deporte a veces puede pasar. Maffeo no tenía intención de hacerle daño. Ha sido muy competido. El árbitro al final ha acertado. Nos adelantamos en el marcador y quité a Valverde y Casemiro que estaban amonestados”.

Ventaja con el Sevilla

“No cambia nada. Tenemos ventaja y esto es bueno. El equipo está bien. La segunda parte la hicimos con un gran perfil físico. Hay que pensar en ganar el domingo”.

Nadie perdió 10 puntos

“Toquemos madera. Yo perdí una final de la Champions ganando 3-0. Me pasó una vez y ojalá que no me pase otra”.

Pintus

“Está haciendo un trabajo espectacular. Respeta muchos a los jugadores y los futbolistas se encuentran muy bien. Tenemos un equipo con una calidad física importante”.