Gareth Bale volvió a jugar con el Real Madrid, pese a que su agente Jonathan Barnett le había descartado por aparentes desavenencias con Carlo Ancelotti. El técnico italiano repitió la fórmula de la ida contra el PSG y le otorgó los últimos minutos de partido, al salir en sustitución de Karim Benzema en el 85′. De esta manera, Carletto acaba con las dudas y confirma que Bale es uno más pese a su dudosa profesionalidad en los últimos tiempos.

Bale fue el tercer cambio del Real Madrid, después de que aparecieran en escena Camavinga, reemplazando a Kroos, y Nacho, forzado por la lesión de Militao. El galés saltó al terreno de juego junto a Dani Ceballos y se emplearon en unos últimos minutos en los que no dispusieron de oportunidades ofensivas, empleándose Gareth en la primera línea defensiva.

Jonathan Barnett, agente de Gareth Bale, había incendiado la previa del Chelsea-Real Madrid con unas declaraciones en las que daba por hecho que su representado no dispondría de minutos en el partido celebrado en Stamford Bridge. «Él se queda siempre en el banquillo, así que al que habrá que preguntarle por qué no juega es al señor Ancelotti. No le critico, simplemente ha tomado una decisión y es que Bale no juegue. Pero, desde luego, es decisión suya, no del jugador», afirmaba, para completar con que era «imposible», que jugara, como finalmente sucedió en Londres.

El de Stamford Bridge es el sexto de la presente temporada para Bale con la camiseta del Real Madrid. El internacional galés sí jugó con su selección en el último parón pero llevaba sin hacerlo con su club desde el 15 de febrero, fecha de la ida de octavos de final ante el Paris Saint-Germain. Ahora, tras la polémica surgida de su baja en el Clásico y su posterior rendimiento con Gales, llega su regreso «imposible» a los terrenos de juego con el Madrid.