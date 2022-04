David Alaba fue el único jugador del Real Madrid que se arrodilló en los instantes previos al comienzo del encuentro de ida de cuartos de final de la Champions League ante el Chelsea. El jugador austriaco siguió a los once futbolistas del cuadro local, en una señal habitual en la Premier League como respeto al racismo, que no siguieron el resto de los futbolistas escogidos por Carlo Ancelotti en el once oficial del Madrid.

El movimiento Black Lives Matter derivó en el gesto de arrodillarse por parte de los jugadores antes de los partidos, sobre todo en la Premier League, así como en otras competiciones internacionales. Los jugadores del Real Madrid no están habituados con lo sucedido, a excepción de un Alaba que la temporada pasada militaba en las filas del Bayern de Munich.