Carlo Ancelotti atendió a los medios de comunicación en la previa del duelo que enfrenta a Real Madrid y Elche en el estadio Santiago Bernabéu. Los blancos están obligados a ganar tras conquistar el Mundial de Clubes el pasado sábado en Rabat. El entrenador italiano confirmó que Rodrygo hará de Vinicius e ironizó sobre la ausencia de Vini en la lista del FIFPro.

Regreso al Bernabéu

«Nos encontramos bien y con buenas sensaciones, listos para el partido».

FIFPro

«La lista no la conozco, si no está Vinicius me parece raro. Habrá sido un error».

Courtois

«Se ha entrenado hoy. No estará mañana, pero sí el sábado. Vuelve Lucas Vázquez y tenemos la baja de Kroos, que tiene un problema».

Camavinga

«Lo estoy pensando. Ha jugado bien en esa zona, pero hay que tener en cuenta que es un medio muy fuerte. Ahora ha vuelto Alaba, que puede ser una opción como lo fue Nacho. En la emergencia puede jugar en esa zona, pero si no hay emergencia puede jugar como pivote».

Ganar

«La historia del Real Madrid dice que ganar ayuda a ganar. Cuando ganas sientes cosas que quieres repetir. Lo del año pasado es una gran motivación para intentar repetirlo. Para nosotros es una motivación intentar esto y lo haremos desde mañana. Tenemos desventaja en la Liga».

Nacho

«Siempre ha cumplido. Aquí no es donde uno prefiero o no jugar, lo importante es aportar. Y Nacho siempre lo hace. Su situación es bastante clara».

Suplir a Vinicius

«Nadie, no hay otro Vinicius. Va a jugar otro en esta posición, que es Rodrygo».

Solidez del Barcelona

«Lo está haciendo muy bien. Es un equipo muy sólido. Ha cambiado su manera de jugar. Su llave del éxito es que ha encajado poco. No se puede comparar a otros equipos porque son jugadores que tienen una calidad especial».

Hazard

«Vuelve a entrenar el jueves tras su problema de inflamación en la rodilla. Yo intento tratarle como al resto, no hay tratamientos especiales».

Creer en la Liga

«No tengo que dar argumentos. La afición sabe que el equipo va a pelear por todo hasta el final. Nuestra afición conoce muy bien cual es la profesionalidad de estos jugadores. No sé si ellos piensan que es una situación crítica, yo creo que no lo piensan».

Fichar un delantero

«Que necesita un nueve es una opinión. De momento es Benzema, que no es un niño. Si no tenemos a Karim tenemos a otros. La temporada está viva, ahora empieza la Champions, y estamos centrados en esto».

Tchouaméni

«Hasta el Mundial lo ha hecho muy bien. Fue sorprendente lo que hizo. Su nivel todavía no ha llegado a ese punto. Le afectó el Mundial. Jugar doble pivote o solo no cambia su calidad. Volverá pronto, como otros».

Decisión de Kroos

«Yo lo sé, pero no lo puedo decir. A mí no me lo ha dicho. La sensación que tengo es que puede renovar, pero vamos a ver».

Mejora defensiva

«Arriba lo estamos haciendo muy bien, pero atrás tenemos que mejorar. Es donde tenemos que trabajar. Parecía que tuvimos tres porterías a cero, pero hicimos errores en el último partido. El aspecto defensivo es un problema de organización y de compromiso, que no siempre tenemos».

Futuro de Benzema

«Yo no sé si ha renovado o no. Las leyendas de este club tienen que quedarse en el Real Madrid».

Selección brasileña

«Bromean los brasileños y se ríen de esto. No hablamos de esto. La realidad es que tengo contrato hasta 2024».