Ancelotti: «Decir que tenemos dependencia de Benzema es la verdad»

Carlo Ancelotti atendió a los medios de comunicación en la previa del encuentro que medirá a Real Madrid y Chelsea en el Santiago Bernabéu. Los blancos defenderán en su estadio el 1-3 logrado en Stamford Bridge. El italiano reconoció que tienen dependencia de Benzema y no se fía de los ingleses, vigente campeón de Europa.

Afición y equipo

«Es bastante normal que yo creo que todo el mundo sabe muy bien que va a ser un partido difícil. La afición, prensa… son cuartos de final de Champions pasara lo que pasara en la ida. Tenemos que pensar de jugar un partido completo que vamos a sufrir, luchar y competir. Tenemos que plantear el mismo partido que hemos hecho en Londres teniendo en cuenta que esperamos un rival que va a sacar lo mejor para intentar ganar la eliminatoria».

Valverde

«La alineación la vamos a ver. Creo que a nosotros nos gustaría hacer el mismo partido y planteamiento. Tenemos que estar listo y preparados para todo. Puede que el Chelsea opte por un cambio de planteamiento y tendríamos que jugar de distinta manera».

Mensaje de Ancelotti

«La suerte es que tengo una plantilla que conoce bien estos partidos. Sabe muy bien lo que puede pasar… entonces no saldremos relajados. El estado de ánimo de hoy es de una plantilla feliz de jugar este partido y es una oportunidad grande para llegar a una semifinal de Champions. Es la preocupación normal de un partido contra un gran rival. Tenemos que tener mucho respeto».

¿Favorito en Champions?

«No falta nada para ser favorito. Nadie puede decir que va a ganar la Champions porque es una competición muy complicada. Llegar a la final y ganarla es muy difícil. No todo el mundo puede competir. Yo dije al principio, porque conozco bien al equipo, y sé la calidad que hace falta para competir en una competición así. No es sólo física y táctica, la experiencia tiene un papel muy importante. Por eso dije que podía competir».

Benzema y Haaland

«Lo siento, no puedo contestar a esto. Karim representa en este momento lo que tiene que ser un delantero moderno. En el pasado el ariete se ponía en el centro del área y remataba. Karim es lo que exige el fútbol moderno en un delantero. No es sólo rematar y marcar… tiene que ayudar al equipo, no regalar el balón, trabajar en defensa».

Las palabras de Tuchel

«No sé si está mintiendo. Cada uno tiene su opinión y el Chelsea vendrá aquí a luchar para pasar la eliminatoria. Lo van a intentar. Es el espíritu de equipos grandes que nunca se rinden».

Casemiro

«Casemiro ha acumulado en su carrera la experiencia y personalidad. Ha sido y sigue siendo una pieza importante para este club. Lo va a ser en el futuro porque la experiencia que tiene y la capacidad de jugar lo veo para muy pocos jugadores».

Ancelotti y la selección italiana

«Lo he pensado a veces de entrenar a la selección y tuve la oportunidad en 2018. Tengo que ser honesto: me gusta el día a día. No me gustan sólo los partidos. Tenía un entrenador que decía que el trabajo de los entrenadores es el más bonito del mundo si no hay partidos. Los partidos te dan la emoción y la felicidad de estar en un banquillo en cuartos de Champions. Hasta que no cambie el chip no voy a cambiar a la selección porque no me gusta entrenar tres veces al año. En 1994 la experiencia como entrenador en el Mundial de Estados Unidos fue espectacular pero prefiero el día a día».

La vida cambia en un año

«Yo creo que con Everton me encontré muy bien y hemos trabajado muy bien. Después ha llegado la llamada del Real Madrid y puedo entender que alguien se enfade, pero es difícil decir no al Real Madrid. Es el único club que si me llamaba no le podía decir que no».

Derecho a seguir en el Real Madrid

«No estoy pensando en esto. Mi contrato es muy largo. Si el club es feliz yo sigo feliz. Si el club no es feliz yo lo agradezco por el tiempo. Tengo la confianza de que el final de temporada va a salir bien y que puedo seguir feliz».

Benzema y Cristiano

«La temporada dice que hay dos delanteros que han destacado mucho. Decir que tenemos dependencia de Benzema es la verdad. Estoy feliz de tener esta dependencia, estoy feliz por ello».