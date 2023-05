Ancelotti comienza un examen de 12 días

Arranca la hora de la verdad para Carlo Ancelotti. 12 días donde se decidirá si cumple su contrato con el Real Madrid o no. Le queda un año más, hasta 2024, pero si el italiano no es capaz de ganar la Copa del Rey el sábado a Osasuna en La Cartuja y eliminar al Manchester City en las semifinales de la Champions, tendrá muy difícil, por no decir que imposible, prolongar su andadura como técnico madridista una temporada más.

En el Real Madrid hay malestar. Especialmente, en las esferas más altas de la cúpula. La andadura del club en la Liga ha decepcionado mucho a los que mandan en el club. No entienden cómo este equipo puede ser en estos momentos tercero y estar a 14 puntos de un Barcelona que se ha convertido en los últimos tiempos en la casa de los líos. La imagen que han dado los blancos en algunos partidos como ante el Girona o la Real Sociedad también ha sentado muy mal. La competición doméstica le ha pasado factura a Ancelotti, pero tiene todavía una opción para salvar la temporada.

Ancelotti está obligado a ganar la Copa del Rey, pero donde realmente se la juega es ante el Manchester City. Si pierde el título en Sevilla quedaría muy tocado, pero todavía podría salvar la situación si es capaz de eliminar a los de Guardiola y el próximo 10 de junio gana la Champions en Estambul. De hecho, la Decimoquinta es lo que podría salvar al italiano, que es plenamente consciente de cual es su situación dentro del club.

Ancelotti sabe que está tocado. Su comunicación con las altas esferas es la justa y conoce el pensamiento de los que mandan dentro del Real Madrid. Con José Ángel Sánchez sí es más fluida. En el club no han gustado algunas de sus decisiones y el italiano ya se ha movido, consciente de que los blancos pueden repetir conquista continental, pero el reto es demasiado complicado.

Brasil a la espera

Ancelotti sabe que si no sigue en el Real Madrid, que es su deseo, tendrá abiertas las puertas de Brasil para dirigir a la pentacampeona del mundo hasta que el Mundial de 2026. Ednaldo Rodrigues, presidente de la Confederación Brasileña de Fútbol, confirmó hace unos días que espera anunciar al próximo entrenador seleccionador el 25 de mayo, fecha límite para dar la convocatoria de los amistosos de junio. Por esas fechas, ya se sabrá si los blancos tienen que pensar en Estambul o Haaland y compañía han hecho de las suyas.

El italiano está muy tranquilo porque sabe perfectamente que Brasil le esperara. Y, si esto no sucede, tendrá a Canadá y un excelente proyecto. Por eso, cuando le preguntan por esa famosa fecha límite que le pusieron, Ancelotti responde con un «es una tontería». Sabe que es el amo y señor de su futuro.