Ancelotti: «En cinco partidos tres hemos empezado perdiendo, tenemos que evaluarlo»

Carlo Ancelotti atendió a los medios de comunicación en la sala de prensa del estadio Santiago Bernabéu tras el duelo que enfrentó a Real Madrid y Real Sociedad. Los blancos remontaron para terminar venciendo al conjunto donostiarra. Valverde y Joselu remontaron el gol de Barrenetxea. Kubo dio un recital, pero no fue suficiente.

Ancelotti no dudó en reconocer que el equipo no empieza los partidos todo lo contentado que debe: «Tenemos que evaluarlo. En cinco partidos, tres hemos empezado encajando gol. Lo bueno es que pudimos remontar, pero hay que evitarlo porque te obliga a más esfuerzo. Lo hemos hecho por la energía del equipo, que ha sido una constante. Tenemos una intensidad que al rival le cuesta aguantar los 90 minutos».

Por otro lado, el italiano cree que su equipo hizo buen partido. «No fue una primera parte mala, pero intentamos presionar arriba. El partido ha sido bueno. El gol encajado era una jugada que la teníamos en mente. Estaba controlada, porque la hablamos, pero a veces el rival tiene la calidad para hacerlo. No cambió mucho en la segunda parte», explicó.

Además, reconoció la fortaleza de Fran García, que sufrió mucho en la primera mitad, pero dio dos asistencias en el segundo acto recomponiéndose. «Ha sufrido. Kubo ha jugado muy bien. La idea la tenía de atacar atrás y ha dado dos asistencias fantásticas, que nos ha permitido ganar el partido», comentó.

Ancelotti, entregado a Joselu

«Aporta una garantía en el juego de ataque porque es muy peligroso. Para nosotros es una garantía», aseguró sobre Joselu. «El cambio era Joselu también si no se marcaba. Quería tener más calidad en el centro del campo. La duda llegó después del gol, pero con la ventaja quisimos meter más piernas en la mitad», añadió Ancelotti sobre el delantero, que lleva una racha de dos goles seguidos y siempre que ha jugado en el Bernabéu con la camiseta del Madrid ha visto portería.

«Tiene una posición importante porque no hay ningún jugador como él. Es muy importante. No es casualidad que haya marcado en casa. Tiene una calidad que los años pasados no teníamos», finalizó Ancelotti sobre un Joselu que está haciendo méritos.

El partido de Rodrygo

Rodrygo no vio portería, pero para Ancelotti hizo un buen partido: «Me ha gustado porque se ha posicionado muy bien entre líneas. Es uno, junto con Valverde, de los jugadores más afectados por este parón. Ha jugado su partido, no ha marcado, pero no pasa nada».

Para finalizar, destacó la importancia de Fede Valverde, que hizo un golazo para lograr el empate nada más empezar la segunda mitad: «Es muy importante. Tenemos muchas opciones en este sentido. Lo que hay que evitar es empezar los partidos encajando».

El próximo miércoles, el Real Madrid volverá a jugar en el estadio Santiago Bernabéu ante el Unión Berlín. Los blancos tratarán de comenzar con buen pie su andadura en la Champions. Será un partido inédito, ya que el 14 veces campeón de Europa nunca se ha visto las caras con los germanos. Ancelotti espera poder contar con Mendy.