Ancelotti cambia el plan. No le queda más remedio. Sin Tchouaméni y Camavinga, ambos lesionados y sin esperanzas a volver a jugar hasta las primeras semanas de 2024, al italiano no le ha quedado más remedio hacer variaciones en el centro del campo. No hay manera humana de suplir el físico de los dos franceses con un sólo futbolista, por ello Kroos y Valverde serán los encargados de ocupar de suplirles.

«Valverde puede ser una opción de pivote al igual que Kroos. Si jugamos con el doble pivote como en los últimos partidos, tenemos muchas soluciones como Valverde-Kroos, Kroos-Modric o Kroos-Ceballos. Ahí tenemos muchas soluciones», aseguraba el entrenador italiano en la rueda de prensa previa del encuentro. Donde también ha dejado claro que no va a mover a Alaba del centro de la defensa para llevarle al medio del campo.

Kroos y Valverde serán la base de este nuevo Real Madrid. Ambos sujetarán al equipo en la medular. Ancelotti ya ha utilizado este doble pivote en algunas fases de los últimos partidos, cuando ha puesto juntos a Camavinga y Tchouaméni para dar solidez a los blancos. El alemán y el uruguayo tienen características diferentes, pero pueden dar lo que demanda el italiano. Este plan durará, como mínimo, hasta final de 2023.

Ancelotti tendrá que ‘convencer’ a Kroos

No le gusta, pero es el hombre elegido para esa posición, mientras que Ancelotti no pueda contar con Tchouaméni y Camavinga. Nadie puede dudar de que es el más fino sacando la pelota y es prácticamente perfecto a la hora de dar pases, pero el Real Madrid pierde físicamente. El alemán es el mejor en casi todo, pero el despliegue que tienen los franceses no lo alcanza el germano. La pasada temporada, el italiano le utilizó en esa posición en partidos importantes como las semifinales de Copa del Rey contra el Barcelona o las semifinales de Champions frente al City. El resultado final no fue el mismo.

Por otro lado, Fede Valverde no será el mediocentro puro, ya que pierde mucho de su potencial en esa posición. Su despliegue se ve mermado. No obstante, si echará una mano a Kroos, puesto que es una posición que conoce y ha ocupado a lo largo de su carrera. Ha jugado con el Real Madrid, con Uruguay y con el Castilla.

El papel protagonista de Modric

El que también tendrá un nuevo papel en estos meses será Modric. El croata estaba viviendo una temporada de rotación absoluta. Alternaba alguna titularidad con muchas suplencias. Pero ahora volverá a ser importante. Tendrá el protagonismo que demandaba.

Sin Tchouaméni y Camavinga, Modric tendrá muchos más minutos en el centro del campo. El croata jugará por delante de Kroos y es el hombre llamado a dar sentido al juego madridista, asociándose con los delanteros y con Bellingham, que seguirá en la punta del pivote.

Además, Ancelotti también tiene claro que Dani Ceballos tendrá sus minutos. El utrerano, que ya está recuperado, será suplente contra el Cádiz, pero la idea del italiano es darle poco a poco minutos y protagonismo.