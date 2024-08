Ancelotti cambia de idea

En medio del terremoto que azota al Real Madrid en el inicio de una temporada en la que no se han cumplido las expectativas, ya que los blancos han perdido cuatro puntos de los nueve que se han disputado en la Liga y han visto como el Barcelona se ha alejado más de lo deseado, Carlo Ancelotti ha decidido cambiar de idea respecto a una faceta como son los lanzadores de penalti.

La pasada temporada, Ancelotti experimentó uno de sus primeros grandes enfados del curso en Vigo. En la tercera jornada de Liga. El Real Madrid ganó gracias a un gol de Bellingham en los minutos finales, pero el italiano se molestó mucho dos de sus jugadores, especialmente con Modric, por como gestionaron el penalti que los blancos tuvieron en ese encuentro.

Ancelotti era el encargado de designar el orden de los lanzadores de penalti según estuviesen o no en el campo y ese lanzamiento lo tendría que haber ejecutado Modric. El croata, de manera unilateral, cedió el lanzamiento a Rodrygo y el brasileño erró el disparo. Más que el fallo, lo que molestó al entrenador fue que no le hicieran caso.

«No hay libertad. No sé qué ha pasado, yo le he dicho a Valverde que tenía que tirar Modric, pero no sé qué ha pasado entre ellos. El que tenía que tirar no estaba, que era Vinícius, y ellos han elegido que Rodrygo. No he tenido el tiempo para decirles que tenía que ser Modric», afirmó Ancelotti tras el choque.

Esta postura la mantuvo Ancelotti durante toda la temporada. El Real Madrid vivió un momento complicado con los penaltis, ya que no eran capaces de transformarlos en gol, pero el italiano siempre tuvo claro quienes eran sus lanzadores. Vinicius, Modric, Joselu, Rodrygo y Bellingham. En esta nueva temporada, esto ha cambiado para el italiano.

Ancelotti apuesta por la autogestión

Ahora, serán Vinicius y Mbappé los que se autogestionen dentro del campo. Así lo ha asegurado Ancelotti en la previa del encuentro contra el Betis: «Ellos tienen para tirar el penalti la misma calidad y no quiero elegir. También porque en un partido pasan muchas cosas y uno puede haber marcado un gol y el otro necesita hacerlo. Tengo total confianza en los dos como lanzadores. No veo el problema».

De momento, en el primer penalti que ha tenido que tirar el Real Madrid esta temporada, el pasado jueves en el estadio de Gran Canaria contra Las Palmas, fue Vinicius. El brasileño cogió el balón en cuanto el árbitro señaló la pena máxima y Mbappé lo observó todo desde la frontal del área sin hacer la más mínima intención de pedir el lanzamiento. Vini lo ejecutó y lo hizo a la perfección.

La duda ahora es cómo se gestionarán durante la temporada. Ancelotti ya ha dejado claro que ellos serán los que tengan que decidir quién tira en cada momento y el italiano parece seguro de que esto no será un problema y ambos sabrán autogestionarse. Lo que es una evidencia es que el entrenador del Real Madrid ha decidido cambiar su plan.