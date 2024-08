Ancelotti: «No hay problema de adaptación con Mbappé»

Carlo Ancelotti atendió a los medios de comunicación en la previa del encuentro que enfrentará a Real Madrid y Betis en el estadio Santiago Bernabéu. Los blancos, con cinco puntos de nueve posibles, están obligados a ganar para no complicarse sus opciones en la Liga. El italiano no podrá contar con Bellingham, Camavinga, Alaba y Vallejo.

Ancelotti comenzó explicando cómo afronta el encuentro contra el Betis: «La afición nos va a ayudar. Queremos mostrar nuestra mejor versión. El equipo está motivado para hacer un buen partido, jugar bien y ser sólidos, como antes». El italiano comentó si ha tenido tiempo para trabajar y encontrar la solución: «Hay tiempo suficiente. Estamos acostumbrados a jugar con estos

«Si estás preocupado no es una mala sensación, porque estás enfocado en encontrar el problema. Tenemos que mejorar con el trabajo colectivo. Lo he hablado con los jugadores y piensan exactamente lo mismo», aseguró.

«No es demasiado complicado. Hay que defender mejor y eso es un compromiso colectivo. Tenemos que defender juntos. La estadística dice que sólo hemos encajado dos goles, pero la sensación es que nos cuesta mucho recuperar el balón y que nos hacen daño entre líneas», explicó sobre el problema del equipo.

«Es un detalle la diferencia con el Barcelona, pero lo que nos ha afectado ha sido no poder encontrar nuestra mejor versión. La temporada es muy larga. Acabamos de empezar, teniendo en cuenta todas las dificultades. Sobre eso no hay duda y volveremos a ser competitivos hasta el final», comentó.

Ancelotti también ha hablado de los penaltis, asegurando que la decisión «la tienen que tomar ellos». «Es correcto darles la responsabilidad a los dos. Ambos tienen mucha calidad. En los partidos pasan muchas cosas y les doy total confianza a ambos», añadió.

Sobre Ceballos explicó que «se ha quedado y estamos contentos». «A lo mejor no ha tenido los minutos que merecía, pero es un profesional muy serio y nos viene muy bien que se quede», añadió.

Sobre la adaptación de Mbappé, fue claro: «Si pensamos en defender, Kylian es lo último. No hay problema de adaptación con Mbappé. Está jugando muy bien, aunque no haya marcado gol». Ancelotti también habló de la crítica: «Aquí es normal, la exigencia de este equipo no nos preocupa. Hasta mayo la vamos a tener y es normal».

Ancelotti habló del entendimiento entre Vinicius y Mbappé: «Para mí se están asociando bien. El problema de marcar o no es un pequeño detalle. Con el tiempo todos se adaptarán mejor. Ofensivamente, no vamos a tener problemas. No los hemos tenido en estos años y no lo vamos a tener cuando los tenemos a los mejores del mundo». «Ambos pueden cambiar la posición en el campo, aunque hemos jugado más con Vinicius en la izquierda», añadió.