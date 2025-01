Ancelotti cambia de estrategia con los penaltis

«Me molesta que hayamos fallado tres penaltis y creo que tengo que tomar la responsabilidad de decidir quién los va a tirar», aseguraba Carlo Ancelotti tras la victoria del Real Madrid contra el Valencia en Mestalla. Sí, los blancos ganaron para alcanzar el liderato de la Liga, pero con 1-0 en contra Jude Bellingham falló un penalti que hubiese permitido a los madridistas empatar antes de lo que lo hicieron, evitándose una dosis extra de sufrimiento.

Ancelotti reconoció su enfado ante los medios de comunicación por este error. Y es que, no es la primera vez que esto sucede esta temporada. Antes, en Anfield y San Mamés, ante Liverpool y Athletic, Mbappé falló dos penas máximas seguidas con el Real Madrid perdiendo 1-0. Dos oportunidades de empatar y, quién sabe, si dar la vuelta al marcador, que el francés desaprovechó. En ambos lanzamientos, el portero adivinó el disparo. Esos errores coincidieron con sendas derrotas de los blancos y, aunque en Valencia sí fueron capaces de remontar, el italiano regresó a la capital de España convencido de que la autogestión en los penaltis había llegado a su final.

Ancelotti apostó porque la decisión de quién tenía que tirar el penalti la decidiesen los lanzadores. Es decir, Vinicius, Mbappé y Bellingham, mayoritariamente, con las opciones de Modric y Rodrygo. A partir de ahora, será el italiano el que designe a un lanzador desde un primer momento, evitando de esta manera que sean los futbolistas los que tengan que tomar esta responsabilidad.

No gustaba en el club

Tal y como adelantó Eduardo Inda, en el seno del Real Madrid no gustaba este método llevado a cabo por Ancelotti. «Hay mosqueo por el tema de los penaltis porque hay autogestión. Eso en momentos está bien, pero cuando la autogestión la llevas a cabo en el lanzamiento de penaltis corres el riesgo de que pase lo que pasa cuando no sabes quién va a tirar y el míster no da órdenes precisas», desveló el director de OKDIARIO en El Chiringuito de Jugones. «Eso no gusta en instancias de la entidad. Contra el Getafe iba a tirar Rodrygo, el público pidió a Mbappé, miraron a Ancelotti, no saben qué hacer… es un auténtico caos y esto es culpa del entrenador. Todos los entrenadores deciden los lanzadores de penaltis, faltas, saques de banda…», añadió.

A partir de ahora, Ancelotti será el encargado de tomar esta decisión. El italiano dirá antes del partido quién será el que ejecuto un penalti en caso de que haya durante el encuentro. Designará un lanzador principal y otro alternativo por si este primer ya no está en el terreno de juego en el momento de tener que transformar una pena máxima.