Carlo Ancelotti vivió este primer partido de las semifinales de la Champions League ante el Manchester City de una manera peculiar. El técnico italiano acabó desesperado con el árbitro del encuentro, Artur Dias, después de ser realmente permisivo con todas las faltas del equipo de Pep Guardiola. En las imágenes de televisión se podía apreciar todas y cada una de las conversaciones que mantenía con el cuarto árbitro reclamando unas tarjetas amarillas que no llegaban hacia los jugadores ingleses.

Pero su desesperación con el árbitro no fue solo con Daniele Orsato, cuarto árbitro del encuentro, sino también con el propio Artur Dias que, por cierto, nunca había arbitrado más allá de los octavos de final en la Champions League. El entrenador del Real Madrid mostró su disconformidad en muchas ocasiones del partido hasta recibir este la amarilla en la segunda mitad. «El árbitro no era muy atento. Tiene que sacar las amarillas a los de dentro, no a los de fuera», dijo al finalizar.

Una tarjeta amarilla que finalmente si que acabó llegando hacia el propio Ancelotti cuando el Manchester City anotó el gol de la igualada. Y es que el gol de De Bruyne estuvo envuelto en la polémica porque el balón pudo salir por la línea de banda en la jugada que precedía a dicho tanto. Por ello, los jugadores tanto de campo como del banquillo, así como Ancelotti protestaron hasta el punto de recibir este la amonestación en el minuto 68 de partido cuando el equipo inglés, hasta aquel momento, no había recibido la amarilla en ninguna de sus faltas hacia los jugadores del Real Madrid.

El conjunto blanco y el Manchester City realizaron las mismas faltas (11) durante todo el encuentro. Los 90 minutos estuvieron marcados por la tensión de los 22 jugadores sobre el terreno de juego, pero esta se trasladó también cuando el colegiado pitó el final del partido yendo Carlo Ancelotti a protestar por las continuas interrupciones del conjunto citizen y quizás también por la amarilla. El técnico italiano no tuvo problemas en adentrarse al césped del Santiago Bernabéu para protestarle a un Artur Dias que en varias fases del partido se le vio algo superado.