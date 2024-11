Alineación del Real Madrid contra el Getafe: Fran apunta a titular y Brahim repetirá en el ataque

La alineación del Real Madrid para el encuentro que enfrentará a los blancos contra el Getafe tiene pocas dudas, ya que Ancelotti tiene muchas bajas. El italiano recupera para este encuentro a Rodrygo, pero el brasileño no será titular. Además, sigue sin tener a su disposición a los lesionados Tchouaméni, Vinicius, Alaba, Carvajal, Militao, Camavinga y Carvajal.

En la portería del Real Madrid estará un Courtois que está en un grandísimo estado de forma. En el lateral derecho formará Lucas Vázquez, mientras que por el costado izquierdo actuará Fran García. Mendy descansará pensando en el encuentro de San Mamés. Los centrales serán Rüdiger y Asencio.

En el centro del campo, Valverde jugará de pivote, mientras que por delante formarán Modric y Ceballos. Belligham, que ha superado sus molestias, actuará por delante, mientras que el ataque será cosa de Brahim y Mbappé. Rodrygo regresa, pero comenzará el partido en el banquillo.

Paciencia con Mbappé

Carlo Ancelotti defendió a su futbolista Kylian Mbappé, criticado tras su partido en Anfield, en el que, incluso, falló un penalti, al asegurar que no está hundido y que el problema no es del astro francés, «es del equipo».

«El problema de Mbappé es el problema que tenemos todos. Hay que sacar nuestra mejor versión, no solo de él. De mí mismo y de otros jugadores. El problema no es solo de un jugador, es de un equipo que, de momento, no ha sido capaz de sacar continuidad en la temporada y su mejor versión. La idea que tenemos es tratar de mejorar. No consideramos un problema individual de un jugador que, entre otras cosas, es nuevo aquí y se está adaptando. Ha marcado ya nueve goles, ha participado en el juego de ataque con asistencias… Puede jugar mejor, sí. Como todos nosotros», dijo en rueda de prensa.

«No se ha hundido. Es consciente de que tiene que hacerlo mejor. Se enfoca en él porque ha fallado el penalti, pero muchos de mi equipo lo han fallado y hay que seguir apoyando y ayudando. Es un problema colectivo y no individual. Me podéis criticar, pero la dinámica del equipo está bien, ha mejorado mucho. Tenemos que tener en cuenta que nos faltan muchos jugadores. La idea de tener paciencia es la correcta», analizó sobre cómo está Mbappé y el equipo tras la derrota en Anfield.

Ancelotti abogó por simplificar las cosas, no solo de Mbappé, para recuperar la mejor versión de su equipo. «Cuando hay un momento de dificultad, tú tiendes a complicar las cosas, pero la manera más sencilla de salir del mal momento es simplificar las cosas. Por ejemplo, cuando el equipo está mal tienes que ir a la base, que es defender bien. Y me da confianza que el equipo empieza a defender bien, que es algo indispensable en el fútbol», señaló.

Posible alineación del Real Madrid

Esta podría ser la alineación del Real Madrid contra el Getafe: Courtois; Lucas Vázquez, Asencio, Rüdiger, Fran García; Valverde, Modric, Ceballos, Bellingham; Brahim y Mbappé.