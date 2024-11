Rodrygo vuelve al rescate

Rodrygo Goes ha acortado todos los plazos posibles para poder ayudar a su equipo cuanto antes. El Real Madrid está en un momento más que delicado de la temporada y todos los efectivos son importantes. Obviamente, el brasileño, uno de los más valiosos para Ancelotti por todo lo que aporta ofensiva, pero también defensivamente. Es un jugador capital para el técnico italiano y contra el Getafe volverá a tenerlo a su disposición. Eso sí, con matices.

Rodrygo se ha machacado desde que se lesionó para volver cuanto antes y lo ha conseguido. En un primer momento, el reto era que estuviese de vuelta en la final de la Copa Intercontinental del 18 de diciembre, pero con esfuerzo, disciplina y trabajo ha sido capaz de devorar los plazos marcados. Eso sí, ante el Getafe no será titular. Sería un riesgo demasiado alto que nadie debe correr, ya que por delante el Real Madrid tiene un calendario endemoniado.

Rodrygo se lesionó el pasado 9 de noviembre en el duelo contra Osasuna. Una tarde trágica, ya que a las dolencias de Rodry y de Lucas, también se sumó la gravísima lesión de Militao. Tras cortar a la mitad los plazos de recuperación, la idea es que juegue unos minutos contra el Getade para ir cogiendo ritmo de competición, pero se debe poner en valor el esfuerzo realizado. Y es que, cuando empezó la semana, el delantero no creía que esto fuese a ser posible. Le faltaba confianza y veía complicado llegar al duelo contra los azulones. Pero con trabajo lo ha conseguido.

Desde que cayó lesionado, Rodrygo inició su proceso de recuperación, machacándose en el gimnasio, con cabeza, para poder aportar al Real Madrid lo mejor de él. Así lo demuestran las imágenes que ha subido a sus redes sociales y en las que se refuerza el compromiso del brasileño con el club blanco. Una cosa es que no pueda aportar en el terreno de juego, pero eso no quiere decir que no haya dado todo de sí para volver cuanto antes.

Un ejemplo para todos