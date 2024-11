Así se machaca Rodrygo para regresar de la mejor forma tras su lesión.

Rodrygo se machaca para volver de la mejor forma con el Real Madrid. El futbolista brasileño quiere aportar a sus compañeros y sabe del tramo tan importante de temporada en el que está su equipo, de ahí que no deje de trabajar para recuperarse de su lesión. Todavía le quedan algunos días para volver, no está en la convocatoria de Liverpool, pero eso no quiere decir que no trabaje.

Rodrygo Goes cayó lesionado en el dramático encuentro ante Osasuna, en el que el Real Madrid goleó, sí, pero contó por tres sus lesionados: Lucas Vázquez, Militao (de enorme gravedad, ya que estará de baja toda la temporada) y el propio Rodrygo. Al brasileño, que con esta lesión tampoco pudo ir convocado con la selección brasileña, se le diagnosticó una lesión en el recto anterior de la pierna izquierda.

Desde ese momento, Rodrygo inició su proceso de recuperación, machacándose en el gimnasio, con cabeza, para poder aportar al Real Madrid lo mejor de él. Así lo demuestran estas imágenes en las que se refuerza el compromiso del brasileño con el club blanco. Una cosa es que no pueda aportar en el terreno de juego, pero eso no quiere decir que no esté dando todo de sí para volver cuanto antes, siempre cuando esté recuperado con seguridad.

Rodrygo no ha llegado a tiempo para el partido ante el Liverpool, quedándose fuera de la lista para este decisivo encuentro de Champions. Ya es una gran noticia que el brasileño soñara o peleara por entrar en esta convocatoria, toda vez que sus plazos eran mayores. Pero el jugador los ha reducido con mucho trabajo.

El brasileño, que se marchó lesionado del Bernabéu entre lágrimas en ese partido ante Osasuna, no tardó en ponerse en pie y comenzar a trabajar en su recuperación. El delantero ha estado centrado y cumpliendo a rajatabla tanto con lo que le indicaban los preparadores del Real Madrid y su propio entrenador personal.

Rodrygo ha estado muy centrado durante estas semanas para sanar cuanto antes una lesión inoportuna, como todas, pero que también le había supuesto un varapalo en su moral, ya que tras sufrir una primera dolencia muscular contra el Borussia Dortmund, unos días después veía como le tocaba volver a la casilla de salida. Para Ancelotti es un jugador fundamental por muchos motivos, uno de ellos es su profesionalidad y compromiso.