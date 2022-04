Alineación del Real Madrid contra el Chelsea: Valverde puede ser la sorpresa

El Real Madrid se juega en Stamford Bridge parte de sus opciones de estar en las semifinales de la Champions. Los blancos saben que un buen resultado en Londres les permitiría afrontar la vuelta en el estadio Santiago Bernabéu con muchas opciones de salir victoriosos. Por ello, Carlo Ancelotti, que todavía no se sabe si podrá estar junto a sus jugadores o no, todo dependerá de si da negativo en un test PCR, apostará por el mejor once posible con la única duda de que Valverde podría partir de inicio.

En la portería no hay debate y estará Courtois. El belga es clave en este Real Madrid y no se perderá el encuentro. En el lateral derecho formará Dani Carvajal, que descansó frente al Celta, mientras que por el costado izquierdo actuará Mendy. La presencia del francés da mucho equilibrio a la zaga. Por último, la pareja de centrales será la formada por Militao y Alaba.

En el centro del campo la CMK parece fija. Es poco probable que Ancelotti prescinda de alguno de sus hombres fuertes en un partido de esta trascendencia. No obstante, la medular se podría ver reforzar por Fede Valverde. En el costado derecho, ayudando al medio, Carvajal y aportando en ataque podría formar el charrúa, que aportaría energía al equipo blanco.

El ataque estaría condicionado por lo que haga Ancelotti con el centro del campo. Es decir, si no juega Valverde, por la izquierda es fijo Vinicius, arriba marcando goles y la diferencia estaría Benzema y por el costado diestro Asensio o Rodrygo formarían en el equipo titular. Si por el contrario apuesta por el charrúa, tanto el brasileño como el español comenzaría el partido desde el banquillo.