Alineación del Real Madrid contra el Celta: Kepa debuta en Balaídos

La alineación del Real Madrid para el duelo que mide a los blancos contra el Celta en el estadio Municipal de Balaídos tendrá como gran novedad la presencia de Kepa Arribalaga en la portería. El vasco debutará como jugador madridista ante el conjunto gallego. Lunin será suplente.

En defensa, no habrá novedades. Carvajal formará en el lateral derecho, mientras que el costado izquierdo actuará Fran García. La pareja de centrales será la formada por Rüdiger y Alaba. Ambos deben mejorar su nivel tras el duelo contra el Almería.

En el centro del campo no hay dudas. Modric y Kroos apuntan a suplentes. El croata todavía no ha sido titular esta temporada en partido oficial. El alemán sí formó de inicio frente al Almería por las molestias de Camavinga. No obstante, para este duelo, todo hace indicar que Tchoauméni estará en el corte, con Valverde y Camavinga como interiores. Por delante, formará Bellingham.

En la delantera tampoco hay debate. Rodrygo y Vinicius serán la referencia ofensiva de los blancos frente al Celta. Ambos se siguen adaptando a su nueva posición y, lo más importante, es que ya han visto portería.