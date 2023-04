Alcaraz se fue a por Rüdiger tras finalizar el partido

Alcaraz se fue a por Rüdiger con actitud violenta al finalizar el partido en el Nuevo Mirandilla tras la victoria del Real Madrid por 0-2 gracias a los goles de Nacho y Asensio en el tramo final de un partido donde los blancos fueron muy superiores.

Tras finalizar el partido, Rüdiger se fue a una esquina del Nuevo Mirandilla para regalarle su camiseta a un aficionado. Mientras se marchaba tranquilamente hacia los vestuarios, varios aficionados del Cádiz le tiraron objetos mientras le insultaban.

Justo antes de llegar al túnel de vestuarios, Rubén Alcaraz, que ya había tenido algún roce con los jugadores del Real Madrid durante el partido, se fue a por el central alemán con actitud violenta. Rüdiger se quitó de en medio y miembros del equipo amarillo tuvieron que sujetar a su futbolista.

Gil Manzano no reflejó nada en su acta tras el partido. Le echó la bronca a Alcaraz tras el incidente y posteriormente ingresó en el túnel de vestuarios para hacer lo propio con el central del Real Madrid.

Rüdiger had a run-in with the Cádiz fans, but he went to give his shirt to a fan and they threw objects at him shouting "son of a bi***".@TheAthleticFC pic.twitter.com/8V2lr4wGJE

— Guillermo Rai (@GuillerRai) April 15, 2023