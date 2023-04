Alaba: «Valverde tiene el apoyo de todos nosotros»

David Alaba fue el jugador del Real Madrid encargado de atender a los medios de comunicación en la previa del encuentro que enfrentará a los blancos con el Chelsea. Los madridistas buscarán en el estadio Santiago Bernabéu un buen resultado que les acerque a las semifinales de la Champions. El austriaco será titular en el centro de la defensa junto a Militao.

Las claves de la eliminatoria

«Depende de muchos factores. Estamos muy centrados. Tenemos muchas ganas».

Valverde

«Está muy bien. Ha tenido todo el apoyo. Está en forma y concentrado para el partido de mañana».

¿Central o lateral?

«Me siento mejor de central, es donde he jugado durante cuatro años. Lo que quiero hacer es siempre apoyar y ayudar el equipo. Durante mi carrera he jugado muchas posiciones».

Su momento

«Siempre me he centrado en mí mismo. He tenido algunos problemas con algunas lesiones, pero estoy confiado».

Más presión

«Si vemos la historia del Real Madrid, la presión es muy alta, pero nos encanta. Hay que gestionarla. Trabajamos muy duro para que estén orgullosos de nosotros».

Tirar la Liga

«El objetivo todos los años es ganarla y este año hemos perdido puntos. Tenemos que ir partido a partido y eso es lo que nos hace tan especiales».

Infravalorar al Chelsea

«Sabemos que tiene una plantilla estupenda, que están concentrados y tienen buenos jugadores. Es un equipo fuerte. Los cambios que han hecho pueden afectar».

The Best

«No soy yo el que escogió a Messi antes que a Benzema. Somos un equipo y todo el mundo vota. Al final hay un resultado y fue así».

Ancelotti

«Claro que me gustaría que siguiese. Es un gran entrenador. Sabe como tener éxito y eso es lo que hemos visto en el pasado. Estamos muy contentos de tenerle y nos encantaría que continuase el año que viene».

Manchester City Vs Bayern

«Yo voy con el Bayern. Será un partido muy interesante con grandes equipos que se enfrentan».

Favoritos

«La mayoría de las veces el Madrid es el favorito, pero no pensamos en eso. El objetivo es llegar a la semifinal y empezamos mañana».

Benzema y Vinicius

«Son estupendos y estamos encantados de tenerlos con nosotros. No es una sorpresa como juegan porque les veo como entrenan. Karim es un líder e intenta ayudar a los compañeros jóvenes, como Vinicius».

El miedo del Bernabéu

«No creo que vayan a tener miedo, pero intentaremos todo lo que podamos para que estén impresionados. No es fácil ganar en casa con nuestros aficionados».

La ida en casa

«Ha cambiado levemente. No cambia mucho porque sabemos lo que podemos hacer en dos partidos y cuales son nuestras fortalezas».

La silla

«Me dieron esa silla y la tengo en casa».

Su carrera

«Me siento muy bendecido por mi carrera. Si hay un jugador especial en el que pienso es Ribery, que fue su cumpleaños hace poco y lo he tenido en mente».

Chelsea

«Tienen un gran equipo y puede pasar cualquier cosa, pero la clave es creer en nosotros».