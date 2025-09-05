Alaba: «Mi objetivo en el Real Madrid es jugar»

David Alaba ha roto su silencio después de todos los rumores acerca de su posible salida del Real Madrid. El central ha hablado en su concentración con la selección de Austria sobre la situación que ha vivido estos últimos meses en el conjunto de Xabi Alonso, donde no está teniendo protagonismo a falta de un año de terminar contrato y ser agente libre.

Sobre la posibilidad de abandonar el Santiago Bernabéu por la puerta de atrás después del Mundial de Clubes, el jugador salió a desmentir que estuviera negociando con otro club para irse en la recta final del mercado: «He estado en esto del fútbol el tiempo suficiente y los rumores forman parte del negocio. Afortunadamente, son cosas en las que no me detengo demasiado tiempo y me reía mucho porque nada era cierto», explicó el defensa de 33 años.

En lo que va de temporada, Alaba ha caído en el olvido del técnico tolosarra. En las tres primeras jornadas no ha jugado ni un solo minuto, consecuencia de la alta competencia que hay en la defensa y de la lesión que le dejó fuera hace unos meses: «Ahora me encuentro bien, he avanzado bastante últimamente. Creo que podría jugar 90 minutos con la selección, aunque no sé si tendría sentido. En los próximos partidos se podrá ver cómo estoy», confesó en una entrevista para Sport1.

«En estas últimas semanas tuve que pasar por varios procesos para recuperarme y volver a jugar de nuevo. Mi objetivo es jugar y estar en el campo», sentenció Alaba, que podría reaparecer jugando este sábado en el partido clasificatorio para el Mundial ante Chipre.

Un reto complicado para Alaba

En plantilla, el único titular indiscutible en la zaga es Huijsen y, en las tres primeras jornadas, se ha visto cómo Xabi ha rotado tanto con Eder Militao y Antonio Rüdiger. El cuarto central lo posee Raúl Asencio que, aunque tampoco ha debutado en Liga, estaría por delante como firme apuesta del club después de la gran campaña que hizo el curso pasado.

Al frente, un año en el que Alaba necesita un giro radical en su situación para poder tener minutos con Xabi Alonso. El central está convencido de que, tarde o temprano, tendrá su oportunidad, y el jugador solo piensa en estar en plenas condiciones cuando el Real Madrid le necesite.