Alaba no tiene fecha de regreso

El regreso de David Alaba no tiene fecha. No se sabe con certeza en estos momentos cuando volverá el austriaco a jugar al fútbol con la camiseta del Real Madrid. La rodilla del austriaco se rompió el 17 de diciembre de 2023 contra el Villarreal en el estadio Santiago Bernabéu. 298 días después, casi 10 meses más tarde, todavía no se puede decir cuando volverá a vestirse de corto. Lo que se puede ir asegurando es que no lo volverá a hacer en este 2024.

Alaba tiene muy complicado jugar al fútbol antes de que finalice este año. Es decir, si todo va como parece, estará más de un año apartado de los terrenos de juego por la rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda. Y es que, aunque el austriaco va mejorando poco a poco, todavía tiene un camino largo por recorrer tanto en lo físico como en lo mental.

Su rodilla todavía no está recuperada, aunque sí es cierto que poco a poco evoluciona en Valdebebas, donde ya se le puede ver corriendo en el césped. Mentalmente, todavía tiene un miedo lógico que no le permite sentirse del todo cómodo. Poco a poco debe ir dejando estos temores a un lado, aunque el proceso no será ni mucho menos sencillo. Para ello, tiene todo el apoyo de los servicios médicos del Real Madrid.

El escenario ideal es que Alaba regrese tras las Navidades. Es decir, en enero. No obstante, nadie se atreve a asegurar absolutamente nada. Nadie le puede poner fecha a la vuelta del central. Lo más importante es que cuando regrese lo haga sintiéndose bien, algo que tampoco se puede asegurar. Y es que, la lesión hizo estragos en su rodilla.

Y es que, Alaba, además de romperse el ligamento cruzado, también quedaron afectados tanto el menisco como algunos tendones. El austriaco eligió operarse en Innsbruck a manos del doctor Christian Fink, un especialista en ese tipo de lesiones al que el jugador del Real Madrid conocía perfectamente. El problema es que la evolución ha ido muy lenta, e, incluso, ha tenido que someterse a pequeñas intervenciones para limpiar la zona afectada que han retrasado su recuperación.

Sin descanso

Alaba ha trabajado a destajo para recuperarse desde que se operó. Si bien es cierto que el esfuerzo no se ha visto recompensado con una curación eficaz, sí hay que decir que el central lo está dando todo para volver a jugar al fútbol. De hecho, no sólo lo ha hecho con el Real Madrid, sino que también se fue durante la Eurocopa con Austria para ayudar al seleccionador, Ralf Rangnick, y seguir trabajando.

En estos momentos, lo más importante para Alaba y para el Real Madrid es que cuando vuelva a jugar se siente bien. Es inútil ponerle fecha de regreso, ya que el objetivo es que se recupere bien y en el tiempo de carrera que le quede pueda seguir disfrutando del fútbol. Tanto sus compañeros como Ancelotti le esperan con los brazos abiertos y le han apoyado desde el primer día.