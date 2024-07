Alerta roja desde Austria: Alaba podría estar de baja hasta 2025

Llegan noticias preocupantes desde Austria respecto a la recuperación de David Alaba. Algunos medios informan de que el retorno del futbolista aún queda lejos y marcan la fecha de su vuelta en 2025, algo que en el Real Madrid no desmienten pero que tampoco extrañaría a los servicios médicos del club blanco. El defensa se rompió el ligamento cruzado anterior de su rodilla izquierda en diciembre de 2023, hace ya ocho meses, y aún no se le ha visto practicar carrera continua ni en Valdebebas ni durante la Eurocopa con la selección de su país.

Alaba, a pesar de su lesión, ha tenido un verano complicado. Parte de sus vacaciones las ha pasado en la Eurocopa como asistente de Rangnick en el banquillo de Austria que, tras una primera fase muy buena, acabó sucumbiendo en octavos de final frente a la Turquía de Arda Güler. Es por ello que quizá el jugador del Real Madrid retrase unos días su incorporación a la pretemporada blanca que comenzará el próximo día 15 de julio aunque lo hará con muy pocos futbolistas de la primera plantilla.

Algunos medios austriacos como Heute o Die Presse señalan que durante el torneo de selecciones se ha podido ver a Alaba subir escaleras con bastante dificultad, lo que deja al descubierto aún problemas en la movilidad de la rodilla. De momento, el defensa austriaco sigue realizando ejercicios en el gimnasio para fortalecer la musculatura de la zona afectada y no se le ha visto comenzar a correr, una actividad que suele empezar a practicarse tras 100 ó 120 días después de sufrir la lesión. Sin embargo, ya hace más de 200 días de la lesión del madridista y aún no ha quemado ese plazo del proceso de recuperación.

Todo puede deberse a que el futbolista también tiene afectado el cartílago de la rodilla, lo que está ralentizando su recuperación. Además, Alaba ha acudido puntualmente a su cita con Christian Fink, el doctor austriaco que le operó en Innsbruck y que es de total confianza del jugador. En estas revisiones, no se ha visto nada anómalo por lo que el proceso sigue su curso sin ningún contratiempo.

Alaba no tiene prisa por volver

En el Real Madrid, de momento, nada rompe la tranquilidad y el optimismo en torno al regreso a los terrenos de juego de David Alaba. Incluso si su vuelta se produjera en 2025 habrían pasado 12 meses desde la lesión, unos plazos que entran dentro de la normalidad en este tipo de dolencias. El club blanco reconoce que de las tres roturas de ligamentos que sufrió la temporada pasada, esta es la más grave. Por ello, tanto Courtois como Militao pudieron regresar apenas siete meses después de la lesión, un plazo que en el caso de Alaba se va a incrementar de manera considerable.

No obstante, ni el Real Madrid ni el propio futbolista quiere marcarse unos plazos fijos para su vuelta. «No me presiono ni me pongo una fecha concreta», ha afirmado el jugador durante la presente Eurocopa. El club blanco, por su parte, tampoco quiere deslizar un mes concreto para el regreso de Alaba.