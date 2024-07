Míster Alaba: capitán en la sombra y jefe de Austria

La oscuridad en la carrera de David Alaba apareció un 17 de diciembre de 2023 en el estadio Santiago Bernabéu. Aquel día, la temporada del austriaco se acababa. En una acción como otras tantas, la rodilla del austriaco decía basta. El diagnóstico fue contundente: rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda. La tercera de la temporada para los hombres de Carlo Ancelotti.

El Real Madrid sabía que desde ese momento ya no iba a poder contar más con un Alaba que, al mismo tiempo, se iba a perder la Eurocopa con Austria… o no. En cuanto los médicos le dejaron, el central comenzó a trabajar para regresar lo antes posible a los terrenos de juego, sobre todo, hacerlo en el mejor estado de forma posible. Por ello, cuando Austria se concentró, no dudó en ser uno más de la expedición austriaca, donde está teniendo un papel diferente, pero tremendamente importante.

Alaba es el alma de su país. El capitán, aunque en esta Eurocopa no lleva el brazalete puesto. Por ello, cuando Ralf Rangnick, seleccionador de Austria, le propuso formar parte del cuerpo técnico, no lo dudó. El central habló con el Real Madrid y cuando recibió el ok del club y del Carlo Ancelotti, no zambulló en una aventura diferente, pero tremendamente especial que le está aportando mucho para su futuro.

El día a día de Alaba en la concentración de Austria tiene dos objetivos claros. El primero, continuar con la recuperación de su lesión. Es la prioridad para el central del Real Madrid y con los servicios médicos de su país está en las mejores manos. De hecho, fue operado por la eminencia y compatriota Christian Fink. Por ello, trabaja en interior de las instalaciones y también sobre el césped con los recuperadores de su país. Eso sí, siempre que no estén las cámaras, ya que no quiere robar el más mínimo protagonismo a sus compañeros, esos que sueñan con hacer grandes cosas en esta Eurocopa.

Por otro, está teniendo un papel dentro del cuerpo técnico. «Es el capitán en la sombra», aseguran desde la concentración de Austria. Su papel es ser el asistente técnico de Ralf Rangnick. Se encarga de analizar a los rivales, de aportar su experiencia y de seguir con atención los entrenamientos que están llevando a cabo sus compañeros. Al mismo tiempo, personalmente, está teniendo una primera toma de contacto con los banquillos que le servirá para el futuro.

«Conozco bien mi papel como jugador o capitán, y sólo intento aportar eso aquí o asumir este papel», asegura el propio Alaba desde la concentración de Austria. Donde es uno más a pesar de no poder estar como es habitual en el centro de la defensa. No obstante, los éxitos de su país también son suyos, ya que está aportando su granito de arena y está siendo importante asumiendo un rol muy diferente al habitual.

El Real Madrid espera a Alaba en octubre

La recuperación de David Alaba va por el buen camino. Sin prisa, como ha sucedido con Militao y Courtois, ya que correr con este tipo de lesiones no tiene ningún tipo de sentido y suele ser contraproducente, pero sí que está teniendo avances llamativos, tal y como explican fuentes del vestuario del Real Madrid. Ahora, con Austria, también está teniendo grandes avances, siempre, eso sí, bajo la supervisión de los galenos madridistas.

Alaba está trabajando a destajo desde que se lesionó. El central sigue paso a paso todas las indicaciones de los servicios médicos para volver bien, que es lo más importante. «Cuando se le ve caminar por la ciudad deportiva parece que no tiene nada», explicaban hace unos meses desde Valdebebas.

La evolución de Alaba es positiva. No obstante, todavía tiene mucho trabajo por delante. Meses complicados en los que tendrá momento mejores y peores, que tienen como meta final regresar a los terrenos de juego hasta finales de octubre o principios de noviembre, aunque nadie correrá.