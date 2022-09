Alaba acaba lesionado en la derrota de Austria contra Francia

Malas noticias para el Real Madrid.David Alaba encendió las alarmas al retirarse en el partido que medía a Austria contra Francia en la Liga de Naciones con unas molestias. Aunque se marchó del terreno de juego sin aparentes problemas, fue sustituido en el minuto 70 de encuentro tras pedirlo sentado sobre el césped. Tendrá que regresar a la capital para someterse a pruebas y conocer si podrá estar en el regreso del Real Madrid a la competición el próximo 2 de octubre.

Austria visitaba en el Stade de France a la selección de Tchouaméni, Mendy y Camavinga, en el que los dos primeros fueron titulares, con el mediocentro cuajando un gran encuentro. Sin la presencia de Benzema, se impusieron por 2-0, eludiendo el descenso a la B de la Liga de Naciones, gracias a los goles de Mbappé y Giroud. En el cuadro de Deschamps, Koundé y Dembélé también se retiraron lesionados.

La victoria de la vigente campeona del mundo es la primera en la fase de grupos de la presente edición de la competición, tras sumar sólo dos empates en los cuatro encuentros disputados. Con esta victoria, superan con cinco puntos al cuadro austriaco, que queda en última posición con cuatro. En la última jornada, ambas se jugarán el descenso; los franceses contra Dinamarca a domicilio, mientras que los de Alaba recibirán a Croacia, que se juega meterse en las finales.

Modric vuelve a liderar a Croacia

Hubo más partidos con presencia de jugadores del Real Madrid, destacando la victoria de Croacia con una gran actuación de Modric. Se jugaban los balcánicos el liderato del grupo ante Dinamarca y consiguieron la victoria por 2-1, con el Mago de Zadar, de nuevo, como líder absoluto del equipo. Eriksen amenazó el triunfo empatando a pocos minutos del final el gol inicial de Sosa, pero Majer resolvió en favor de los ajedrezados.

Por otro lado, la Bélgica de Hazard también se impuso. Los diablos rojos se llevaron el triunfo también por 2-1 frente a Gales, que contó con la presencia de Gareth Bale, aunque no de titular. El ‘7’ blanco jugó 65 minutos, en los que dejó grandes sensaciones. Salió del terreno de juego ya con los suyos mandando y fue en ese momento cuando entró por el equipo británico Bale, que está sufriendo en Los Ángeles el no haber sido protagonista en el conjunto blanco en las últimas temporadas y que ahora ya no tiene asegurado su puesto de inicio en su selección.