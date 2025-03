El ajuste de cuentas de Brahim con Simeone tras su gol: «Hablas ayer, habla ahora…»

Brahim Díaz fue una de las grandes figuras del Real Madrid en la victoria del equipo blanco contra el Atlético de Madrid en la ida de octavos de la Champions League. El jugador internacional por Marruecos marcó un gol y aprovechó la titularidad que le brindó Carlo Ancelotti en este partido. Y tras marcar el gol, Brahim ajustó cuentas con Simeone, que se pasó de frenada en la previa de este encuentro de Champions.

Tras marcar su gol, Brahim se dirigió a la zona del banquillo del Atlético de Madrid y soltó una frase que iba claramente dirigida a Diego Pablo Simeone. «¡Habla ahora, habla ahora, habla ahora!», repitió el jugador del Real Madrid mientras miraba al banquillo rojiblanco. «¡Hablas ayer, habla ahora!», continuó Brahim Díaz.

Para entender esta frase de Brahim tras marcar el gol en la ida de octavos de Champions, hay que ir a 24 horas antes, cuando en las declaraciones previas a este encuentro de Copa de Europa, Simeone descartó a Brahim como titular. Y después Ancelotti sí le puso de inicio.

En la previa de este derbi de Champions, Simeone explicó que no creía que Brahim jugara de inicio. «Espero un centro del campo con Camavinga, Modrić y Tchouaméni. También existe la posibilidad con Brahim, no lo creo…», señaló Simeone. Era una forma de ninguneo al jugador del Real Madrid, que lo que hizo fue hablar en el campo con un gol que supuso el 2-1 para el equipo blanco.

Preguntado tras el partido, Simeone no quiso decir nada, pero era sabedor ya de las palabras de Brahim en el campo. El técnico argentino del Atlético ninguneó al internacional por Marruecos y Brahim lo que hizo fue acabar marcando al conjunto rojiblanco y responder en el campo.

Gran partido de Brahim

«Todo sigue abierto. Es bueno que hemos ganado en casa. Es un partido difícil contra un gran rival. Queda la vuelta y hay quedarlo todo. Esto es la Champions», analizó Brahim Díaz en unas palabras justo tras acabar el derbi. «Jugar en el Santiago Bernabéu es algo único. Cuando vistes esta camiseta hay que darlo todo. El gol es bueno, pero todavía no está terminado. Queda la vuelta», añadió el jugador del Real Madrid.

Una de las curiosidades del partido es que Ancelotti tenía preparado un cambio justo en el momento del gol de Brahim. Luka Modric estaba listo para salir al terreno de juego, pero al final marcó Brahim y la sustitución no se hizo. Sobre esto, el internacional marroquí aseguró no saber nada de si él iba a ser el que dejara el césped. «No lo he visto. Estaba pendiente del partido. Ahora le preguntaré al mister a ver si es verdad que me iba a cambiar», dijo entre risas.