Agüero apostó 10.000 dólares al Real Madrid-Manchester City… ¡Y la ganó a los 14 minutos!

El Kun Agüero ganó un pastizal apostando al Real Madrid-Manchester City. El ex jugador citizen tenía claro que sería un partido de muchos goles y así lo reflejó en su apuesta del partido. Le metió 10.000 dólares a que en el encuentro se marcaban más 2,7 goles y la ganó a los 14 minutos de juego. Los goles de Bernardo Silva, Rúben Días en propia puerta y Rodrygo le hicieron ganar la apuesta al delantero argentino antes de que se cumpliera el primer cuarto de hora del partido.

«Un partido como el de hoy merece varios goles», señaló el Kun que acompañó el mensaje con un emoji con las gafas de sol. Agüero compartió su apuesta con todos sus seguidores antes de que el árbitro pitara el inicio del partido en el Santiago Bernabéu. A los 14 minutos ya se habían anotado tres tantos y, por tanto, se cumplió su pronóstico. Las ganancias totales fueron de 18.900 dólares, que en euros serían unos 17.406 euros, es decir, obtuvo un beneficio de 8.900 dólares (poco más de 8 mil euros).

Se enfrentaban los dos mejores equipos de Europa a día de hoy en lo que era una final anticipada y el partido no defraudó a nadie. Los dos equipos cumplieron con las expectativas y regalaron un bonito espectáculo a los aficionados, en un encuentro donde reinó la locura. El City se adelantó en el primer minuto de partido con un gol de Bernardo Silva de falta tras un fallo clamoroso de Lunin, pero el Real Madrid le dio la vuelta en dos minutos.

Un disparo de Camavinga en el minuto 12 rebotó en Rúben Dias, engañó al meta y el balón entró en la portería. Esta diana dejaba la apuesta de Agüero muy cerca de cumplirse. Un gol más le hacía ganar la apuesta al argentino. Dos minutos después, Rodrygo anotaba el segundo para el Real Madrid y le daba la vuelta al marcador tras un gran contraataque del brasileño, aunque su disparo tocó ligeramente en la pierna de Akanji y eso hizo que pasara por debajo de las piernas del portero del City y entrara llorando el balón. Además, ese tanto le daba 18.000 dólares al Kun.

Agüero repite apuesta

Esta no es la primera vez que el ex futbolista de Manchester City y Barcelona, entre otros, se juega tanto dinero en un partido de su ex equipo. El delantero ya hizo algo similar en la final del Mundial de Clubes entre los de Pep Guardiola y el Fluminense. En aquel caso, Agüero apostó 10.000 dólares a que se anotarían más de tres goles en el encuentro. Y así fue por que los ingleses se impusieron por 4-0 al cuadro brasileño.

El Kun se llevó 20.700 dólares gracias a aquella victoria del Manchester City. Los goles de Julián Álvarez, por partida doble, Nino en propia puerta, y Phil Foden le hicieron ganar la apuesta al ex jugador argentino. En esta ocasión ya había avisado de que el partido del Bernabéu tendría muchos goles, y acertó. La eliminatoria estrella no defraudó y regaló seis tantos, tres para cada equipo, dejándolo todo por decidir para el encuentro de vuelta en el Etihad la próxima semana.