La afición del Valladolid estalla contra Ronaldo por defender a Vinicius

Parece ser que los Reyes Magos le han traído algo de carbón a Ronaldo Nazario, presidente del Real Valladolid. En la mañana de este 6 de enero, la ciudad deportiva del conjunto vallisoletano ha amanecido con varias pintadas contra el brasileño, que no parece que le vayan a hacer mucha gracia. Unas, por el mensaje que envió hace varios días condenando los insultos racistas sobre Vinicius en el último partido del año 2022. Otros, por el cambio de escudo que se produjo la pasada campaña.

«Queridos Reyes Magos: Devolvednos el escudo», citaba una de las pintadas sobre el nuevo escudo más «moderno» del club. «Ronaldo defiende al Real ¿Madrid? ¡Valladolid! 84», decía otro. «Fuera intereses ajenos», relataba un tercer mensaje.

👑Aunque nuestro dirigente se haya portado mal este año nosotros lo tenemos claro… QUEREMOS; QUE VUELVA NUESTRO ESCUDO QUE SE DEFIENDA AL AFICIONADO E INSTITUCIÓN FUERA A TODOS AQUELLOS QUE DE UNA U OTRA FORMA ESTÉN APROVECHÁNDOSE DEL CLUB POR INTERESES PROPIOS Y AJENOS pic.twitter.com/7NwbzLpqmg — Valladolid1984 (@valladolid1984) January 6, 2023

Todos estos mensajes han sido publicados por la cuenta @realvalladolid1984, el sector del Fondo Norte de animación del equipo de Pucela, donde no se les ha visto nada satisfechos con la gestión del actual presidente del club y con las palabras que dedicó en sus redes sociales tras los cánticos a Vinicius. Ronaldo declaró que se trataba de un hecho «lamentable, repugnante, vergonzoso e inadmisible». En otro mensaje, el ex jugador del Real Madrid aseguró que el Real Valladolid iba a buscar a las personas con dichos comportamientos: «No vamos a permitir insultos racistas en nuestra entidad porque nuestra afición no es así y esas personas no nos representan».

Cabe destacar que la Liga, cuatro días después de los hechos ocurridos en el Estadio de José Zorrilla, condenó el comportamiento de la afición del Real Valladolid, mientras que Javier Tebas, un día después de que Vinicius se viera de nuevo perjudicado por este tipo de insultos, atacó al jugador brasileño por mentir sobre el hecho de que la Liga no actúe contra ello: «En la Liga llevamos años luchando contra el racismo. Vinicius, es muy desafortunado, injusto y no es cierto publicar que la Liga no hace nada contra el racismo, infórmate mejor».