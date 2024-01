Adrián Álvarez, portero de la Arandina: «Vamos a salir a ganar al Real Madrid»

Adrián Álvarez (Madrid,1999) será el portero encargado de frenar al Real Madrid. El futbolista de la Arandina atiende a OKDIARIO antes del enfrentamiento histórico ante el conjunto blanco en los dieciseisavos de esta Copa del Rey. Después de eliminar al Murcia y al Cádiz, el equipo de Aranda de Duero se encomienda a la épica para eliminar al que es el gran favorito a volver a llevarse el trofeo. Saben de las dificultades, pero confían en dar la campanada.

Pregunta: ¿Cómo está el equipo?

Respuesta: Bien, la verdad. Muy ilusionados y muy contentos y con muchas ganas de ese partido. Al final es una experiencia única.

P: ¿Qué os dice la gente por la ciudad?

R: La ciudad está súper ilusionada, la verdad. Siempre nos animan de cara al partido porque tienen mucha ilusión por el partido. La verdad que la ciudad está muy volcada con nosotros.

P: ¿Confían en vosotros para que deis la campanada?

R: A ver, sabemos que es difícil, pero en la ciudad sí que les entusiasmados, así que nunca se sabe.

P: Si contra el Cádiz el esfuerzo fue titánico, contra el Madrid debe ser el triple o más, ¿verdad?

R: Sí que es verdad que contra el Cádiz nos ayudó, entre comillas, que el campo estuviera así porque se tiró toda la semana lloviendo. El equipo compitió bien porque sabíamos que era contra un Primera División, pero ahora jugar contra el Real Madrid pues imagínate, al final es es un club top, así que las ganas que le vamos a poner son enormes.

P: ¿Cómo va a estar el el campo? Supongo que hasta que esté un poco en malas condiciones os vendrá hasta mejor, ¿no?

R: Sí, bueno, nosotros viendo la experiencia de lo que pasó con el Cádiz, sí que es verdad que ahí podemos manejarlo un poco más nosotros. Pero el campo está bien. O sea lo han estado cuidando desde entonces. También es verdad que aquí depende mucho del del clima y de lo que llueva, pero bueno, esperemos que esté bien.

P: ¿Cómo vivisteis el sorteo en el vestuario?

R: La verdad que fue increíble. Había gente que sí que tenía preferencia por el Real Madrid, otra gente prefería más Barcelona o Atlético de Madrid, pero al final cualquiera de los equipos que había en el sorteo, Osasuna también, cualquiera que nos tocara era una ilusión tremenda enfrentarte a ellos. La verdad que lo vivimos con nervios, pero luego muy felices de que nos toque el Real Madrid.

P: Precisamente sobre eso, ¿estabais divididos entre el Barcelona o el Real Madrid o todos queríais a los blancos?

R: No, no, no, la verdad que había unos cuantos que sí, que tenían preferencia por el Real Madrid y luego había otros con sus preferencias. Pero sabíamos que cualquiera que nos tocara era una experiencia inolvidable. Cualquiera que nos tocara de los que había en el sorteo era algo increíble.

P: ¿Y tú a quién querías?

R: Yo lo dije, no tenía preferencia. Yo pensaba que cualquiera que nos toque iba a ser un partido para el recuerdo. No tenía ninguna preferencia. Luego es verdad que enfrentarte al Real Madrid, a un club como el Real Madrid es algo que no vas a olvidar nunca.

P: Y la pregunta del millón… ¿se le puede ganar al Real Madrid?

R: Nosotros vamos a darlo todo. Nosotros vamos a salir al campo a ganarlo. Por supuesto. Para eso eso jugamos el partido. Pero sabemos, obviamente, lo difícil que es. Y el club, con los jugadores que tiene… Nosotros vamos a ponerlo todo para para intentar ponérselo difícil, lo más difícil que podamos.

P: ¿Cuáles son las claves para ganar al Real Madrid?

R: Ojalá la supiéramos (risas). Nosotros vamos a intentar seguir en la línea que estamos siguiendo en en Copa y hacer un partido competitivo e intentar ponérselo difícil con con nuestras armas, estando juntos y haciendo un partido competitivo y al máximo de nuestras posibilidades para intentar ponérselo difícil.

P: Eres el portero y la ciudad se encomienda a tí para frenar al Real Madrid…

R: Yo voy, voy a dar mi 100%. Eso seguro. Para eso al final entrenas todos los días durante durante la temporada. Nunca te imaginas que te vaya a tocar un partido contra el Real Madrid, pero al final para eso entrenas y quieres mejorar. Mejorar todos los días, para si tienes la suerte de que se dé, de que se dé este partido, pues por lo menos intentar hacerlo lo mejor posible y dar todo.

P: ¿Prefieres que Bellingham juegue?

R: La verdad que siendo el Real Madrid da igual quién juegue. Son todos jugadores de una calidad increíble. Así que la verdad que nosotros por preferir, obviamente preferimos que hagan rotaciones, pero al final cualquier jugador del Real Madrid que salga al campo lo va a poner muy difícil.

P: Estáis muy felices por enfrentaros al Real Madrid, pero en Liga vais últimos a siete puntos de la salvación. ¿Cómo lo estáis llevando eso?

R: Pues la verdad que es una situación dura, no te voy a engañar, porque sobre todo el año pasado veníamos de ascender invictos y se ha mantenido el bloque de de jugadores. Entonces dentro del vestuario no estás acostumbrado a las derrotas que estamos teniendo esta temporada. Sabíamos que iba a ser un año mucho más difícil en Segunda B, pero bueno, estamos convencidos de que le podemos dar la vuelta. Y es para lo que estamos trabajando porque confianza en nosotros tenemos y y sabemos que lo podemos sacar ya.

P: ¿Y creéis que ganar al Real Madrid puede ser una una inyección de moral para darle la vuelta a la situación en en la Liga?

R: Sí, sí, por supuesto. Al final yo creo que la Copa del Rey esta temporada nos está dando esa esa inyección de moral, de ver que que somos capaces de de eliminar al Murcia, después un club como el Cádiz… Al final eso nos da moral y ánimo de saber que en Liga lo que tenemos que hacer es darle la vuelta, porque somos capaces. Pienso que la Copa del Rey nos ha venido muy bien en ese sentido para no estar solo con la sensación de Liga que este año está siendo un poco más complicada. Entonces al final eso a nivel de vestuario pues anima bastante.

P: ¿Muchos nervios estas semanas?

R: Obviamente lo vivimos como una experiencia que sabemos que es única. Yo pienso que al final todos tenemos que tener ese punto de estar un poco nerviosos porque al final eso es el fútbol. Tienes que estar un poco nervioso de una eliminatoria así, de enfrentarte a un club como el Real Madrid, pero a partir de ahí creo que sabremos gestionarlo. Y luego ya una vez empieza el partido, estará el partido y nada más.

P: Tendréis el apoyo de 10.000 personas en vuestro estadio…

R: Sí, por supuesto. Nosotros al final notamos mucho el apoyo de la afición. Contra contra el Cádiz se llenó y se amplió un poco el aforo con alguna grada supletoria. Lo notamos muchísimo. Y en este caso pues creo que el club ha va a llegar a 10.000. Nos va a ayudar muchísimo. Al final nosotros eso en el campo lo notamos mucho.