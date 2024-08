Fue el 12 de abril de 2014. Era la jornada 33 de la Liga de ese año. El Real Madrid goleó al Almería en el Santiago Bernabéu por 4-0 con goles de Di María, Gareth Bale, Isco y Morata. Ese día fue la última vez que el Real Madrid jugó con un once inicial en el que ninguno de sus integrantes era campeón de Europa. Desde ese momento, el equipo blanco lleva 576 encuentros oficiales con al menos un jugador que es campeón continental en su once.

En ese encuentro, Diego López estaba en la portería (Casillas sí era campeón ya de Europa, pero estaba en el banquillo), Nacho, Pepe, Varane y Coentrao en defensa, Illarramendi, Isco, Di María y Modric en el centro del campo y Bale y Benzema en el ataque. Cristiano Ronaldo, que también era ya campeón (con el Manchester United), estaba lesionado. Ese duelo en el Bernabéu, en el que Di María marcó el gol 5.600 del Real Madrid en Primera División, fue el último sin campeones de Europa en el conjunto blanco.

Todos ellos serían un mes después campeones de la Champions en Lisboa (la Décima ante el Atlético) y con Carlo Ancelotti en su primera etapa en el banquillo blanco, el Real Madrid iniciaría de esta forma la etapa tan gloriosa que sigue en la actualidad. Tras ese partido ante el Almería llegaron seis Copas de Europa y, por tanto, ya era muy difícil que el equipo blanco repitiera un once sin campeones continentales… porque ya el propio Madrid lo había sido.

Hoy puede parecer raro, también lejano, pero hubo un tiempo en el que el conjunto blanco no dominaba como ahora la Champions League. El Real Madrid tuvo que esperar 12 años, de 2002 a 2014, para ganar una Copa de Europa. De ahí que en algún momento puntual, como el citado duelo ante el Almería en abril de 2014, no tuviera ningún jugador que era campeón de Europa. En la plantilla sí los había (Iker Casillas, Cristiano Ronaldo o Xabi Alonso), pero ninguno jugó ese encuentro, aunque sí al menos uno de ellos los siguientes.

Desde entonces, y ya al haber ganado esa Copa de Europa del año 2014, el Real Madrid ha jugado todos sus encuentros oficiales (576 en total) con al menos un jugador campeón de Europa en sus once inicial. Por ejemplo, en el último duelo ante el Mallorca (o el de la Supercopa de Europa conquistada hace una semana, ya que fue el mismo once), el Real Madrid saltó al césped de Son Moix con 10 campeones de Europa. Todos menos Kylian Mbappé, que no consiguió ganar la Champions en el Paris Saint-Germain.

La diferencia con ese abril de 2014 es ahora abismal y el dato refleja cómo ha cambiado el Real Madrid, asentado ya en el triunfo europeo, con seis Copas de Europa ganadas en 10 años, un dominio total que refleja su poderío en Europa. Esta temporada que acaba de empezar, por ejemplo, será imposible que el Real Madrid tenga un once titular sin campeones de Europa. Al menos uno (y más) lo serán al haber mantenido el bloque del año pasado, cuando ganaron la Champions en Wembley.