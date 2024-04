Jude Bellingham cayó de pie en el Real Madrid desde el primer día. Desde que se entrenó por primera vez en Valdebebas y sus compañeros comenzaron a ser testigos privilegiados de la calidad que tiene un jugador superlativo. Uno de los mejores del mundo. Luego, llegaron los partidos y comenzó a escribir sus primeras páginas en el club blanco, demostrando que es un auténtico galáctico. Un joven con la cabeza muy bien amueblada que siempre ha tratado de mantener al margen su vida privada, aunque obviamente salen informaciones al respecto.

De hecho, en Inglaterra han sacado a la luz la identidad de la que sería la nueva novia de la estrella del Real Madrid. El futbolista ha sido relacionado últimamente con la influencer Asantewa Chitty, pero eso habría sido algo del pasado, pues su actual pareja sería la espectacular modelo holandesa Laura Celia Valk, según ha desvelado el Daily Mail.

Citando al propio entorno de la joven de 25 años, el citado medio británico asegura que Bellingham tiene una relación con la maniquí, que está «muy enamorada». Asimismo, las fuentes consultadas cuentan que ha visitado al jugador en la capital de España y que ha acudido como una aficionada más al Santiago Bernabéu, además de dormir varias noches en su casa. Hasta el momento son rumores, pues Bellingham no suele pronunciarse sobre su vida privada, por lo que lo más probable es que tampoco lo haga sobre Laura Celia Valk.

Según The Sun, el pripio Bellingham fue a recogerla en su avión a Ámsterdam y han estado juntos en la casa que el jugador tiene en Madrid. A pesar de que optan por el hermetismo, ella habría dado algunos detalles de estos planes a los maquilladores durante una sesión de fotos. «Laura les ha estado contando a todos sobre la relación. Ella ha estado alojada en su casa en Madrid durante los últimos fines de semana y está completamente enamorada», asegura una fuente al citado medio.

Hasta el momento no hay imágenes de los dos juntos en sus redes sociales, pero sí queda constancia que Laura Celia Valk ha visitado en los últimos meses España con frecuencia y tiene en su perfil una carpeta dedicada a sus estancias en nuestro país. Hace poco publicó una imagen cenando en un hotel de Madrid, paseando por el parque de El Retiro, tomando el sol en la costa de Barcelona y desconectando en Marbella, lugar que el futbolista también conoce bien.

Laura Celia Valk es cinco años mayor que el centrocampista del Real Madrid y trabaja como modelo, formando parte de la prestigiosa agencia The Four Models. La joven holandesa es imagen de importantes firmas como PrettyLittleThing y también es emprendedora, pues fundó Bobby Rose Agency, que da servicios de consultoría y funciona también como agencia de contenidos.

Jude Bellingham is now officially dating 25 year old model Laura Celia Valk.

«She has been staying at his house in Madrid for the last few weekends and the two are completely in love.»

{@SunSport} pic.twitter.com/kK8HCnyBhZ

— george (@StokeyyG2) April 25, 2024