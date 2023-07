La reflexión viral de Vinicius sobre Benjamin Mendy

Benjamin Mendy fue declarado no culpable de todos los cargos de violación y tentativa de violación que se le acusaba en los últimos años. El futbolista se enfrentaba a cadena perpetua y los testimonios de las presuntas victimas eran aterradores, pero el francés queda absuelto de todos estos delitos que se le acusaban. Algunos compañeros como Depay o Pogba han utilizado sus redes para defender al galo, y el último de ellos ha sido Vinicius.

El jugador del Real Madrid ha publicado una reflexión que está dando mucho que hablar en la que se pregunta quién va a pagar todo ese daño a Mendy: «Lamento todo lo que has pasado, Benjamin Mendy. Perdiste dos años de tu carrera, pero eso es lo de menos de toda esta situación… ¿Y el daño psicológico? Seguro que tu vida nunca volverá a ser la misma. La cultura de destruir reputaciones ha hecho otra víctima más».

I’m sorry for everything you’ve been through, Benjamin Mendy.

You lost two years of your career, but that’s the least of this whole situation… What about the psychological damage? Surely your life will never be the same. The culture of destroying reputations has made yet… pic.twitter.com/8ZtWeZ4C10

