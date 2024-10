No se habla de otra cosa en Brasil y en las redes sociales. El ex madridista Vinicius Tobias se hizo un tatuaje del nombre del bebé que iba a tener con su ex novia, pero ahora el ADN dice que no es suyo. El futbolista brasileño de 20 años, que volvió al Shakhtar tras dos años de cesión en el equipo blanco, se olía algo raro y ha acabado descubriendo que no es el padre de la hija que supuestamente había tenido con la conocida influencer Ingrid Lima, que se lo ocultó todo y ha formado este escándalo.

Según ha explicado en sus redes sociales la modelo brasileña, madre de la pequeña, la relación que tuvo con el actual futbolista del Shakhtar Donetsk tuvo varias «idas y venidas» y a día de hoy ya no están juntos. En este contexto, decidieron someterse a una prueba de ADN, para comprobar si realmente él era el progenitor, y el resultado del test ha sido negativo, por lo que Vinicius Tobias ha creído todos estos meses que era el padre de la hija de Ingrid Lima y la realidad es que no lo es.

Por si fuera poco, lo que más está dando que hablar es que el lateral derecho carioca ya se había tatuado el nombre de la niña en la piel. Además, lució el tatuaje en su cuenta de Instagram, por lo que hay capturas circulando por las redes sociales. Ahora, tras la dura noticia, habrá que ver qué hará después de saber que no es el padre biológico del bebé, que nació hace una semana.

Según la información del portal LeoDias, la mujer tenía una relación con un repartidor mientras aún mantenía un romance con el joven jugador brasileño de 20 años. Ese lío paralelo ocurrió durante el tiempo que Ingrid y Vinicius Tobias todavía eran pareja, apuntó dicho medio. El caso ha captado la atención no solo por la infidelidad de Ingrid, sino también porque se descubrió que Vinicius Tobias también había sido infiel durante su noviazgo con la joven influencer. Este intercambio de traiciones fue un tema muy comentado en las redes sociales y medios de comunicación, donde se viralizaron las imágenes de la pareja cuando anunció la llegada del bebé y del tatuaje de ‘Maitê de amo’ que lleva en su cuerpo el futbolista.

La ex de Vinicius Tobias lo aclara

«Como ya todo el mundo sabe, Vinicius y yo hace tiempo que no estamos juntos, y durante estas idas y venidas tuve una relación con alguien. Decidimos hacer un (examen) de ADN y Maitê no es hija de Vinicius. Les pido sinceramente que dejen de atacarlo, fue por pedido mío que no asistiera al parto y no publicara nada sobre Maitê hasta que se hiciera el examen. Vinicius y yo ya nos sentamos y hablamos amistosamente. Le deseo lo mejor del mundo, que pueda continuar su vida en paz», dijo la influencer.

Una Ingrid Lima que dio la bienvenida así a su hija en Instagram: «Naciste de mí y yo renací de ti, gracias por darme el título más importante del mundo, te estaré eternamente agradecida por elegirme para ser tu mami, te amo hasta el fin de los tiempos». Cabe recordar que la ex pareja del actual jugador del Shakhtar Donetsk se dio a conocer especialmente en 2021 tras quedar atrapados en un hotel en el inicio de la guerra entre Rusia y Ucrania.

Hace unos meses, ambos estaban ilusionados con un bebé que finalmente no es del jugador. «El plan dio sus frutos, la luz de la paternidad brillará sobre nosotros. Hoy queremos expresar nuestra inmensa gratitud, la vida nos concedió el privilegio de cuidar y amar a un pequeño ser tan especial, los cambios de pañales, las noches en vela y las sonrisas infinitas, estamos listos para esta nueva etapa, la prueba fue positiva y nuestro pequeño milagro llegará pronto», decían cuando se anunció la llegada del bebé.