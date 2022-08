La repentina marcha de Casemiro al Manchester United ha dejado helado al vestuario del Real Madrid. Las despedidas en las redes sociales no han tardado en llegar, y es que el centrocampista brasileño además de ser clave sobre el terreno de juega era uno de los más queridos fuera de él por sus valores y su manera de tratar a sus compañeros. A uno de los que más ayudó en su día fue a Fede Valverde, con quien tenía una gran relación. También sus familias, como demuestra Mina Bonino, mujer del uruguayo.

La joven periodista argentina no quería que Casemiro se marchara del Real Madrid, pero tampoco ha podido evitar el deseo del brasileño de iniciar una nueva aventura en la Premier League con el Manchester United. Lo intentó, eso sí, enviando un Whatsapp al carioca: «¡Gil de mierda! No te vayas, eh».



No sabemos es si obtuvo respuesta por parte del mediocentro, pues esto es lo único que se puede leer en la imagen. De hecho, a continuación escribió otro mensaje en el que decía «como ves tengo mucho peso», a modo de ironía porque Casemiro ya tenía tomada la decisión de irse del Real Madrid, que oficializó su salida en la noche de este viernes.

Una Mina Bonibo que compartió ese mensaje en sus redes sociales y también el que publicó su marido Fede Valverde, unas emotivas líneas que han emocionado al madridismo: «Hoy sobran las palabras. Fuiste uno de los primeros que me abrió las puertas de su casa, que me dio una mano y siempre deposito su confianza en mí. Definitivamente me vas a hacer falta dentro del campo, pero seguro más fuera. Gracias por tanto Case».